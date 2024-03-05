自由開講》由專報更名 看立委問政

◎林瀚城

立法院內政委員會以「金門撞船案」為題邀請海委會主委管碧玲等官員專案報告並備詢，海巡署認為名稱不妥，將之改為「取締大陸籍快艇事故案」，引起藍白立委不滿，並稱更改立法院專案報告名稱前所未見。不過，民進黨舉例反駁，將召委所定專案報告題目中「中國」改為「中國大陸」的行政機關不勝枚舉，馬英九時期就有多次將召委所訂題目中的「中國」改為「中國大陸」。例如:2015年時任陸委會主委的王郁琦更將內政委員會邀請專案報告「『中國』透過國際民航組織單方於台灣海峽中線西側劃設新航線⋯⋯」，改成「『中國大陸』透過國際民航組織單方於台灣海峽中線西側劃設新航線⋯⋯」，等等。由此一事例聯想在我的經歷中，使用『中國』或『台灣』稱謂曾多次被審稿教授要求更改為『中國大陸』、『我國』的經驗，若拒絕更改，則有被退稿可能，為求順利通過，在百般無奈之下，不得不作更改。事實上，過去黨國時期遺留的避諱實不應繼續漫無止境採行，「中國」或「中國大陸」的稱謂的確早就必須明確標示，不需造成混淆不清。

近年來，中國文攻武嚇，否認長久以來默契，不斷以軍機、艦越界騷擾，這次「三無」船隻所引起的紛爭，明顯是中國騷擾我國海域的行為所造成，國人理應團結一致，譴責中國放縱歹徒橫行海上，製造紛爭，但部分國民黨人士，敵我不分，一心偏袒中國，就以這次質詢的法案為例，在實況未釐清前就預設立場，以「撞船」為前提要求官員報告，實有失公允，何況誠如上述，法案更名有前例可循，並非無中生有，只要原則明確行政單位更改法案名稱以符實際實無責難之處。

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圖為民進黨針對近日專案更名爭議，打臉國民黨這並非前所未見，因為在馬政府時期就曾有多次修改專案報告標題前例，尤其將召委所訂題目中的「中國」改為「中國大陸」更是不勝枚舉。（民進黨提供）

本屆國會改選，國民黨取得多數席位，加上小黨在旁興風作浪，立委問政只求個人聲量，毫無章法，不分青紅皂白處處與執黨對立，造成政治糾葛，實非民眾所樂見。

（商）

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