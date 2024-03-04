自由廣場》（胡，怎麼說）夏立言與「徐春鶯們」

◎ 胡文輝

紅狠逼、藍內應、白唱和。目前台灣面對的險惡情勢大致如此！

中國國民黨副主席夏立言又「應召」去中國了，就我方海巡取締中國私派「三無船」侵入金門海域事故，不但一黨之私向中共「認罪」，更代表國民黨接受中共國台辦主任宋濤令旨，「敦促並監督民進黨政府…」云云。

請繼續往下閱讀...

中共令旨下達，眾藍委不敢怠慢、馬上應援，加強火力不分青紅皂白狠批海巡說謊、譴責管碧玲逼她下台、毒罵民進黨、砲轟陳內閣…，藍到紅透的內政委會召委高金素梅排議程，要管碧玲今天報告海巡署「金門撞船案」。

管碧玲主委不同意藍委未審先判定海巡官兵「撞船」有罪，嚴正抗議，藍委卻亂棍齊下，狠批管碧玲藐視國會。藍委當然都是配合夏立言向宋濤領的令旨而搏命演出。中共國台辦發言人朱鳳蓮藉赤粉製造假訊息，砲轟管碧玲冷血，藍委眾口齊唱要管下台；中方要求我方道歉，藍委分別以各種藉口要我方首長道歉…。

更欺人夠夠的是，中方竟要求我方取締中國三無幽靈船非法入侵的海巡艇四位官兵，送中國接受調查，我方當然嚴辭拒絕，藍白兩黨對中共蠻橫無理要求將我執法官兵「送中」視而不見，反而大力扯我方政府後腿。

海巡是第二海軍，驚濤駭浪中執法，捍衛海疆保護海上資源，藍白兩黨竟這樣冷血對待，更配合外敵，打擊官兵士氣，擺出只要取悅中共、打擊民進黨，對官兵送中無所謂的姿態！這是哪一國的政黨？藍黨把國軍丟棄了？白黨心中還有國嗎？

再看台灣的另一險惡情勢︰「徐春鶯們」一統台灣。你一月十三日投藍白黨一票，現在開始反咬你自己也狠咬台灣了！

藍白佔國會多數後曾嗆聲推不在籍通信投票，讓中國來的選票造成台灣選舉一夕變天，茲事體大，暫不推了。最近藍白聯手強推中配、外配權益平等案，口口聲聲人權、平等，其實目的就是要讓中配更快入籍台灣，取得投票參政權，更快可以依親為名，把在中國的親屬移民台灣，未曾盡義務卻享健保等公共資源，進而取得參政權。

藍白若真為人權、平等、平權，那就該中外配一視同仁，不分中外入籍條件一致，目前獨厚中配、外配所無的︰不用放棄原國籍、不用通過語言及公民常識測驗、不用提供基本財力證明、七十歲以上十二歲以下直系親屬可依親長期居留進而入籍，既然中配=外配，那就條件一致，該怎麼辦就怎麼辦！藍白要嗎？

說穿了，紅藍白打的主意就是利用「徐春鶯們」一統台灣！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法