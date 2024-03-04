晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）夏立言與「徐春鶯們」

2024/03/04 05:30

◎ 胡文輝

紅狠逼、藍內應、白唱和。目前台灣面對的險惡情勢大致如此！

中國國民黨副主席夏立言又「應召」去中國了，就我方海巡取締中國私派「三無船」侵入金門海域事故，不但一黨之私向中共「認罪」，更代表國民黨接受中共國台辦主任宋濤令旨，「敦促並監督民進黨政府…」云云。

中共令旨下達，眾藍委不敢怠慢、馬上應援，加強火力不分青紅皂白狠批海巡說謊、譴責管碧玲逼她下台、毒罵民進黨、砲轟陳內閣…，藍到紅透的內政委會召委高金素梅排議程，要管碧玲今天報告海巡署「金門撞船案」。

管碧玲主委不同意藍委未審先判定海巡官兵「撞船」有罪，嚴正抗議，藍委卻亂棍齊下，狠批管碧玲藐視國會。藍委當然都是配合夏立言向宋濤領的令旨而搏命演出。中共國台辦發言人朱鳳蓮藉赤粉製造假訊息，砲轟管碧玲冷血，藍委眾口齊唱要管下台；中方要求我方道歉，藍委分別以各種藉口要我方首長道歉…。

更欺人夠夠的是，中方竟要求我方取締中國三無幽靈船非法入侵的海巡艇四位官兵，送中國接受調查，我方當然嚴辭拒絕，藍白兩黨對中共蠻橫無理要求將我執法官兵「送中」視而不見，反而大力扯我方政府後腿。

海巡是第二海軍，驚濤駭浪中執法，捍衛海疆保護海上資源，藍白兩黨竟這樣冷血對待，更配合外敵，打擊官兵士氣，擺出只要取悅中共、打擊民進黨，對官兵送中無所謂的姿態！這是哪一國的政黨？藍黨把國軍丟棄了？白黨心中還有國嗎？

再看台灣的另一險惡情勢︰「徐春鶯們」一統台灣。你一月十三日投藍白黨一票，現在開始反咬你自己也狠咬台灣了！

藍白佔國會多數後曾嗆聲推不在籍通信投票，讓中國來的選票造成台灣選舉一夕變天，茲事體大，暫不推了。最近藍白聯手強推中配、外配權益平等案，口口聲聲人權、平等，其實目的就是要讓中配更快入籍台灣，取得投票參政權，更快可以依親為名，把在中國的親屬移民台灣，未曾盡義務卻享健保等公共資源，進而取得參政權。

藍白若真為人權、平等、平權，那就該中外配一視同仁，不分中外入籍條件一致，目前獨厚中配、外配所無的︰不用放棄原國籍、不用通過語言及公民常識測驗、不用提供基本財力證明、七十歲以上十二歲以下直系親屬可依親長期居留進而入籍，既然中配=外配，那就條件一致，該怎麼辦就怎麼辦！藍白要嗎？

說穿了，紅藍白打的主意就是利用「徐春鶯們」一統台灣！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書