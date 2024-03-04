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自由開講》全民支持「取締」而非「撞船」

2024/03/04 10:02

◎陳啟濃

海巡取締中國闖入金門我國海域，導致中國漁船急彎翻船事件，在野立委硬要讓我國海巡人員背黑鍋，將事件醜化為「撞船」行為，要海委會官員赴立法院報告「金門撞船案」事件。這又是在野政黨「長他人志氣滅自己威風」，助攻中共達成「中華民國」不存在的統戰伎倆。

海巡取締中國闖入金門我國海域，導致中國漁船急彎翻船事件，在野立委硬要讓我國海巡人員背黑鍋，將事件醜化為「撞船」行為，要海委會官員赴立法院報告「金門撞船案」事件。圖為日前海巡署艦隊分署第9海巡隊副隊長陳建文說明執行中國漁船翻覆救援過程示意圖。（資料照）

如果把該事件比擬為雙方的一場「海戰」，海巡人員是成功地守護了國家的海域主權。而在野黨的立委卻要檢討為何要「發動海戰」，最好是讓敵國的漁船自由進出我國的海域，要執法人員完全棄械投降？！

這艘來路不明的漁船據悉船上都不是具有漁民身分的人駕駛，再說平日金門外圍海域的中國漁民，長期以來早已習慣了不會進入金門的限制海域。這艘漁船是否是中共授意具有政治陰謀，甚至連翻船都是經過事前的推演。因為我國海巡人員只是要驅離根本沒有要上船抓捕的動機，漁船大可自行駛離，根本無需加速前進。

事件發生後許多在野黨政治人物以及親共的中字媒體，就已經開始預設立場，攻擊我國海巡人員的執法行為。製造中國漁船本就常常往來於金門周邊海域的假消息，甚至咬定海巡人員在掩滅證據。

沒有殺人被指控為殺人就已經是天理不存，國家的海域執法人員，卻要硬生生的被立法委員指控為「撞船」。疫情期間新北市小妹妹安安因官僚體制僵化，救護車遲遲不到，延誤就醫導致病亡的事件，卻不見在野黨立委為挽救生命不力，要求新北市專案報告。

對挑戰我國主權的中國「漁民」不幸喪生表現出關切備至，卻對自己台灣同胞的救護不及致死表現極度冷血。「翻船」事件，本來就中國理虧，現在卻因為在野黨立法委員的關心，有可能演變成海巡人員惡性挑釁。以後守護我國領空領海的軍警人員，會不會因怕招惹中共引發在野黨立委的問罪，造成不敢認真執法的態度。

（文字工作者）

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