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自由開講》「改變台海現狀」首要障礙 中國早已鎖定管碧玲

2024/03/04 09:41

◎林臣悅

中國三無船2/14下午於金門禁限制海域翻覆致2人落水搶救不及喪生，中國國台辦當晚即定調「惡性事件」、「粗暴和危險的方式」、「傳統漁區作業」，顯見早備妥劇本伺機藉敏感海域火花改變現狀。果不其然，2/17國台辦進一步拋「根本不存在所謂『禁止、限制水域』的說法」，2/18即由海警局稱「在廈金海域開展常態化執法巡查」，隔日就登檢金門觀光遊艇。

面對中國挑戰我禁限制水域，2/20海委會主委管碧玲在立法院受訪就海監船登檢回應「如果對方有登檢要求時不必停留，立即通知海委會馳援」，這個說法讓國內投降派猛批「無軍事知識」，也讓中方了解台灣不會在壓力下低頭。當日中方家屬抵金門後，代表團長再控海巡粗暴驅離，海巡官員聞言盼其修正用詞；隔日（2/21）國台辦開始將措辭轉向對人「島內一些人大放厥詞，態度囂張」，並從原先「嚴肅處置相關責任人」升高至「嚴懲相關責任人」。

國內的中國協作者接獲哨音，啟動對準海委會管碧玲的攻勢，國民黨團2/22批海委會包庇要求管碧玲下台，各種妖魔化手段出爐，2/23有人自稱接獲爆料管碧玲在民進黨群組下指導棋、接著2/24中國網路出現造假管碧玲LINE對話稱漁民該死，至2/27晚間中國福建官媒《今日海峽》影片直批管碧玲「無恥冷血」，預告2/28國台辦朱鳳蓮批管的「政治的表演..極為冷血為人不齒」，也印證了這是一條龍針對管碧玲的陸海空大轟炸。

何以國台辦直接對準管碧玲？因為中國深知海委會、海巡署就是改變現狀的第一道障礙。海巡不僅嚴守海岸線，海巡艦隊大小船舶及雷達網，每天實際控制著4.72倍國土面積的水域，包括更為敏感的南沙、東沙海域，海巡雖被稱作第二海軍，卻是真正意義上的台灣第一道安防。管碧玲在內政委員會時就極為重視雷達員的待遇，並關注海巡全島基礎設施防護及熱影像監控系統涵蓋。到現在還有人說管碧玲不懂海巡，其實中國恐早把管碧玲列為重要目標。

何以國台辦直接對準管碧玲？因為中國深知海委會、海巡署就是改變現狀的第一道障礙。圖為海委會主委管碧玲。（資料照）

海巡是海疆的安全網，並緊密連動陸域的治安民情。管碧玲就任前即修法加重對盜採海砂的罰金，去年底更進一步強化直接沒收；她就任後多次赴金馬，迅速協調廢止被忽視多年的泊地走私漏洞，並力阻龍蝦、鮑魚、毒品等走私產業鏈；她喊出「海洋不容私梟猖獗」，相對於日前有人稱「馬英九時期對金門越界與對岸走私行為司空見慣」，必令與中國互惠緊密的統派視為眼中釘。逼管碧玲下台，既可以重創海巡士氣與民心、破壞社會治安網，更有助恢復92共識背後的經濟連帶。

2021年台美《設立海巡工作小組瞭解備忘錄》是拜登政府上任後，兩國簽署的第一項正式文件，也是1979年《臺灣關係法》取代協防台灣以來，兩國官方迄今最重要涉及非傳統安全及印太穩定的合作文件。管碧玲任海委會後積極強化應對中國「灰色地帶戰略」的國際合作，指導海巡署強化海域偵查與反偵察能量，並著手籌畫海巡空中作業與無人機隊，還迅速將原本只有36艘加入美國AMVER（全球海上互助救援系統）的台灣商船，動員民間一口氣追加超過119艘，AIT孫曉雅與陳建仁共同出席「安舶台灣隊」成軍儀式，顯見美方的重視與肯定。海委會主委這個關鍵的海洋日常安全主事者，被中國鎖定也只是早晚的事。

管碧玲去年1月底就職，兩次春節後的首度行政院院會，都通過海委會所提法律案；一年來管碧玲以多年積蓄的黨政民間人脈，為海委會所屬機關要錢要人，提法案有法案，今年其主管預算就比往年增加3成，尤其海巡造艦後最缺乏的歲修經費困境，今年更是向中央多爭取了11餘億。管就任時提出要完善海洋法制、改善執法、工作待遇環境等目標，確實一步步到位，皆令基層有感，也難怪海委會及海巡署成為中國改變台海現狀的首要目標。

金門事件近三周以來，最令海巡基層窩心的是，四位值勤海巡同仁及家屬未曾曝光，而管碧玲站上第一線應處對岸及國內炮火夾擊，至今力挺海巡執法毫不鬆動，也讓海巡署可以全力處理與家屬的善後談判，連署長都可以不必承受與論壓力，應是管碧玲也清楚，一旦讓幾乎沒有應對統戰能量的海巡署高層直面媒體、扛不住壓力為此去職，海面上第一線的士氣就化為浪沫，國內民氣受挫而不能支持海巡，中國要再逼近其他離島甚至印太和平關鍵的太平島，其攻破台灣海防與心防恐皆已立於不敗。

（前海委會官員）

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