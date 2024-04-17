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自由開講》黨主席不顧國家安全 還好意思高談人權

2024/04/17 11:12

◎陳啟濃

全世界沒有哪一個國家受到中共的滲透像台灣這麼的廣泛且深刻，台灣如果沒有建立完善健全的國安體制與法律，中共將不必發動戰爭，透過利益、權利收買台灣的人心，再用洗腦的滲透方式，台灣將不攻自破，拱手讓給中共。這就是中共全面統戰台灣的最高指導原則，台灣如果連預防的機制都棄守，就真的只能讓中共無聲無息的赤化台灣。

國民黨主席朱立倫，竟然公開指出這樣的國安機制是在「傷害人權」，講出的話讓人直冒冷汗，簡直要開大門迎接盜匪，將人民的身家財產奉送給盜匪。國安的道理簡單明瞭，用犯罪集團做比喻，民眾如果接受犯罪集團的金錢資助，得到一些好處占了點便宜，這難道不算是助長犯罪，等同是共犯。

國民黨主席朱立倫，竟然公開指出這樣的國安機制是在「傷害人權」，講出的話讓人直冒冷汗，簡直要開大門迎接盜匪，將人民的身家財產奉送給盜匪。（資料照）

里鄰長、宮廟團體等社會組織接受中共招待，就跟接受犯罪組織資助資金一樣的情形，無非就是別有所圖，有所得就必須有所付出，重者透過關係出賣國家利益，危害國家安全，輕者也會成為中共的宣揚者，為匪宣傳，瓦解台灣人的反共意志，混淆保衛國家的信念。

中共是全世界最大的犯罪組織，用國家的機器施行詐術暴力以侵害人權的行徑，對台灣而言更是最大的危安因素。中共傾盡國家資源想要侵略台灣，台灣人不該自甘墮落，與盜匪為伍，卻不知警覺，做出危害國家的行為，卻還自以為理直氣壯。

像朱立倫所言政府的國安措施是「傷害人權」，這麼荒謬的言論，跟盜匪談甚麼人權，他們就是要來奪走我們的人權，迫害我們的人權。做個守法的愛國公民，不跟中共站在同一線上，不配合他們的演出，這樣的堅持是在「捍衛人權」，怎麼能指控為是「傷害人權」。

（作者為政戰人員退伍）

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