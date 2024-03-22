自由開講》從香港看立法院「白色恐怖」正要開始！

◎陳慶坤

香港立法會19日審議通過基本法23條，並隨即正式生效。基本法23條規定，香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。「白色恐怖」已然籠罩香港！

香港立法會19日火速審議基本法第23條國家安全立法草案，在全體議員一致支持、無人反對的情況下，三讀通過這項「維護國家安全條例草案」。（彭博）

無獨有偶，在民主自由的台灣立法院，2月開議，國民黨黨團總召傅崐萁宣布，未來會成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，聽證權、調查權、不得藐視國會等入法，達到監督制衡目標。有案在身的傅崐萁表示「藐視國會最重關三年」，被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，也不得作虛偽不實的陳述，若違反規定且情節重大者，經院會決議送司法機關，可處三年以下有期徒刑、拘役或併科卅萬元以下罰金。在民主自由的台灣國會殿堂，「白色恐怖」正要開始！

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兩蔣以後的國民黨徒子徒孫依然流著「極權主義的血液」，台灣民主化的過程他們處處扮演攔路虎的角色，抗拒著世界民主自由的普世價值；即使在台灣無奈被民主化洗禮，內心依然眷戀以強人獨裁統治的「戰狼」方式「修理、治理」台灣人。

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

香港立法會的「基本法23條」，更讓人再度看清中共的威權邪惡的「真面目」。只是，「捾籃仔假燒金」的國民黨文傳會主委李彥秀，回應表示中國應該思考這樣限縮人民自由的方式是否會更好？並強調，此事也更凸顯「中華民國台灣」自由民主之下的可貴？既然如此，但為何國民黨副主席夏立言不斷取經於中共，以交流之名行外患之實，親中親到無法自拔？再說，曾經被共產黨消滅於中國的中國國民黨，依然仇視台灣本土政權，更嗆要讓民進黨「找不到人當部長」？國會的擴權磨刀霍霍意欲砍向520之後的賴清德政府，這是國民黨不願本土化的極權主義本質所在，還以「堅守民主陣容」（蔣經國語）繼續欺騙台灣人！

香港自反送中之後已經被中共正式併吞，極權主義沾滿血腥的雙手不斷立法加以箝制人民思想自由，曾經充滿活力的氣氛已經瀰漫著中共權威意志的跡象，中國共產黨正在改造這座城市。在台灣228事件還沒有過，國共合作、紅藍共構台灣新的政治生態，也在改變台灣「福爾摩沙之島」。對權力飢渴如狼國民黨，剛站上權力的邊緣馬上在立法院內設東廠、私設刑堂，立法院「白色恐怖」也正要開始！

「今日的香港，明日的台灣」是值得台灣人深思、警惕的問題所在。

（「台灣國」顧問）

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