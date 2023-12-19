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自由開講》談趙少康的政治性雙標

2023/12/19 09:38

黎智英（中）這樣用行動爭取民主自由的人生意義，不知能否打醒趙少康自欺欺人的政治性雙標？（路透社）

◎張天泰

昨日，國民黨副總統候選人趙少康在台大貫博講座會，談到香港的民主自由議題，他坦言，原先以為中國不管怎樣都會善待香港、讓台灣民眾看到一國兩制的好處，但現在香港被這樣對待，他也不願意去中國大陸了。

但趙少康自從參與選舉以來，配合中共宣傳炒作戰爭議題，是趙的主要伎倆，且三十年來趙沒有任何成長。去年因時任美國眾議院議長裴洛西來台，中共對台海展開封鎖，當時趙在發文稱：「台灣是一個很神奇的地方，解放軍軍演包圍台灣，但台灣人馬照跑，舞照跳，股市次日還大漲三百多點」，趙也說，「全世界都為台灣感到憂心，台灣人反而很淡定，華盛頓會覺得很奇怪，北京更是不解，台灣到底怎麼了？」

趙少康自從參與選舉以來，配合中共宣傳炒作戰爭議題，是趙的主要伎倆，且三十年來趙沒有任何成長。（資料照）

一方面配合中共宣傳炒作戰爭議題，一方面卻聲援香港自由民主，趙已不知不覺陷入政治性雙標而不自知，而趙提及要聲援香港壹傳媒集團創辦人黎智英，黎是在爭取民主，黎遭中國關了一千天，因如今有外媒說黎會被關到死，且這次的審判期要花八十天，黎也沒辦法請自己的律師，香港還指定三個法官要來審判黎。

相對於黎智英的一致性，更凸顯趙政治性雙標的不可取，因黎智英本可和香港其他大亨一樣噤聲享受榮華富貴，但黎智英卻說堅持行動抵抗極權中共，面對中共黑牢威脅也無懼色，黎曾說：「我決定這樣做，因為覺得正確。可能我生性反叛，可能我除了金錢外，還需要很多人生意義。」

黎智英這樣用行動爭取民主自由的人生意義，不知能否打醒趙少康自欺欺人的政治性雙標？

台北市議員政策顧問

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