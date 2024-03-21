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自由開講》「一國兩制」承諾未兌現，中共先用「23條」親手埋葬了香港

2024/03/21 17:27

王濬

香港立法會在20日晚間通過極具爭議的「基本法23條」立法草案，引發國際軒然大波。不僅聯合國、歐盟、美英等都對香港未來充滿擔憂；更讓人再度看清中共的威權「真面目」，以及其對於普世價值、民主自由、人權法制，乃至於最基本的誠信道德，是如此地徹底無視並野蠻踐踏。 從2020年中共強行通過舉世譁然的《港版國安法》，等同徹底否決上百萬港人的自由意志，更是以「鎮暴」角度在看待所有曾經燃起香港社會遍地烽火的公民運動。曾經的「東方之珠」開始沈淪，大批民主派政治人物、社運領袖、學者、記者，甚至是學生都遭到迫害，其中年齡最小者甚至只有15歲。

彷彿嫌這還不夠，中共於2023年再度修訂新版《反間諜法》，不只要香港手足人人自危，更要讓連居住生活在香港與中國的外國企業與人士，都置身巨大風險裡。連在中國「打卡」都可能觸法，更鼓勵中國人「全社會動員」舉報，凸顯出這政權到底有多喪心病狂。 就當你以為這已是極限時，獨裁極權卻邪惡到永遠能超出想像：中共將「基本法23條」立法，等於把過去《港版國安法》裡的「漏網之魚」通通補齊：叛國、煽動叛亂、危害國安、竊取機密、外國干預⋯⋯洋洋灑灑的「五大罪狀」，彷彿在嫌香港還不夠風聲鶴唳。如果真的非得這樣，中南海高官們才能「睡得安穩」，那他們到底是做了多少天理不容的壞事才會如此？

而你知道，這個曾經引發巨大爭議，更如同敲響香港民主的「喪鐘」的「基本法23條」，全部只花不到兩週時間就通過嗎？從中共高層下令後，香港代表立刻趕回去「立法」。港府只花兩天公布草案，立法會更在最短時間完成審查——然後，便宣告香港民主與「一國兩制」的死亡。在眾多「惡法」籠罩下，七百萬港人只能無聲地哀淒與悼念；誰敢異議，中共已有不僅一項的「法寶」可以伺候。

香港立法會在20日晚間通過極具爭議的「基本法23條」立法草案，引發國際軒然大波。（AFP）

當初，1984年中國政府簽下《中英聯合聲明》，對港人做出「一國兩制」且「五十年不變」的承諾；40年過去之後，香港迎來的卻是最黑暗的結局。 所有那些台灣人都已聽到耳朵長繭的美好承諾，當初中共通通對香港說過。沒有落入中共圈套的台灣，已經舉行過八次總統直選，更是國際「全球民主指數」中的亞洲之首。 而徹底成為「中國的一部分」的香港，不但立法會裡只剩下親北京的建制派議員、港府完全就是聽命「北京中央」的魁儡政權，如今的港人，連公然談論政治都已不敢。

事到如今，如果誰還相信什麼「兩岸一家親」、「中國夢」或「九二共識」之類的鬼話，請想起香港來——想起來，而且永遠不要忘記。

（青年政治及文字工作者）

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