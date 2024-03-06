自由開講》國民黨好像從來沒準備要中央執政

◎魯直

2024年總統大選，賴清德得558萬票，侯友宜得467萬票，柯文哲得369萬票。得票率分別是40%、33%、26%。賴清德比侯友宜多91萬票。

立委部分，民進黨取得51席，國民黨取得52席，民眾黨取得8席。其中不分區立委部分，民進黨及國民黨各取得13席，民眾黨取得8席。但是在不分區選票部分，民進黨得498萬票，國民黨得476萬票，民眾黨得304萬票。民進黨贏國民黨22萬票。

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而區域立委部分，民進黨總得票數是609萬票，國民黨是540萬票，民進黨贏國民黨69萬票。

雖然國民黨目前在國會贏民進黨一席，連同親藍的無黨籍立委計算在內，泛國民黨贏民進黨3席。國民黨一直以為自己是國會的多數，其實就選票數來說，國民黨反而是國會民意的少數。國民黨所以在立法院立委席次比民進黨多，純粹是民進黨在南部立委選票都大贏，而中部及北部地區立委輸的侯選人大都小輸以及其他若干原因所致。如果立法院選制要求票票等值，改為大選舉區，有可能民進黨立委會是多數。

然而國民黨一直以為自己是民意的多數，在大選後，推舉在高雄市市長被罷免的韓國瑜為立法院院長，而不找形象較佳的其他立委。另外找侯友宜口中的黑金傅崐萁為黨總召，而傅崐萁在立院的起手式就是推違憲的立法院臨時會、違憲的立法院特偵組及將立法權極大化，訂立藐視國會罪、擴張國會的調查權。在新竹縣長楊文科因貪凟被法院交保，傅崐萁並帶立委大力聲援。

再者，在委員會召委部分，國民黨並安排官司纏身，應利益迴避的馬文君擔任國防委員會的召委，找非常傾中的高金素梅擔任內政委員會的召委，找天道盟的創辦人，因案潛逃中國大陸的羅福助的兒子羅明才擔任財政委員會的召委。

圖片由左至右依序為：國民黨籍立委馬文君、羅明才、新竹縣長楊文科及黨團總召傅崐萁。（資料照／報社合成）

希特勒曾說：「真正的戰爭，其實在會戰之前，都已經打過了。」其實民主政治定期選舉，只是形式，平時的政黨形象的經營，就是一種長期的選舉經營，每一刻的措施或行為，都是選舉的一部分，很多選舉在選前其實大局已定。

孫子兵法說：「昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。故善戰者，能為不可勝，不能使敵之必可勝。故曰：勝可知，而不可為。不可勝者，守也；可勝者，攻也。」會打選戰的人，平時就要經營政黨形象，先減少被攻擊的缺點（先為不可勝），再找別人的缺點（以待敵之可勝）。自己可以控制的，就是減少自己的缺點（不可勝在己），而不是依賴尋找對方的缺點（可勝在敵）。

今天國民黨之於民進黨，無論是總統或立委選舉，總選票都是輸的，而且至少輸幾十萬票，卻完全不顧自己的政黨形象（先為不可勝），只想找民進黨的缺點（以待敵之可勝）。

民進黨已經突破台灣過去八年執政必須政黨輪政的魔咒，而國民黨如今卻還在自以為2024年選戰大贏的情勢，完整黑金復辟、政策親中先行，以改革之名行擴權之實。立法院開議的起手式就是立法擴權和為中共在監督政府（如金門漁船事件）和有利兩岸統一的政策（如縮短陸配入籍年限）。

黑金和親共是國民黨一直無法擴張選票的主要原因。2008年馬英九所以能夠執政，也是在先前平時一直強調清廉，與黑金切割，選前並宣稱「化成灰都是台灣人」、「台灣前途由兩千三百萬人決定」。然而國民黨在2024年大選其實無論總統或立委都是輸幾十萬票，選後卻是完全不演了，黑金與親共後更變本加厲。

看來國民黨是從來沒有準備要中央執政了。

（政治評論者）

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