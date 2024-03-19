自由開講》藍白立委推國會改革！是意圖擴權、重啟戒嚴嗎？

◎陳逸南

依自由時報3月18日林志潔教授發表「反對憲法盲與人權盲的國會改革法草案」一文指出，在國、眾兩黨的國會改革法版本中，……。草案還規定，立法院可以要求政府機關、部隊、企業、法人、各基金會、社團和自然人，提供其調查所需的檔案、帳冊、財務資料等文件，同時，立法院還有權可以要求相關人員赴立院或指定地點作證或接受詢問。

又指出，「如果被通知到的機關團體、企業或民眾，拒絕提出文件或拒絕接受詢問，抑或是被認為提出的資料有所隱匿不實，或不肯回答或被認為是說謊，那麼依據草案，不但有行政罰，還要被處以藐視國會罪。」

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圖為日前民眾黨團與國民黨團分別就國會改革議題召開記者會。（報社合成／資料照）

對於立法院濫用公權力詢問人民，而「被詢問者」不能行使緘默權之權利，「被詢問者」享有的人權待遇，比不上犯罪嫌疑人或者聯合國「囚犯待遇最低限度標準規則」（1977年5月13日通過）第84條（1）所稱「在押或等候審訊的囚犯」可說是戒嚴文化的復甦，應加予譴責及阻止。

查自1949年5月20日起中國國民黨政府在台灣省全境實施戒嚴，直到1987年7月15日才解嚴。期間形成的戒嚴文化即係防弊重於興利、防民如防賊；有罪推定、輕罪重判；寧往毋縱、殺雞儆猴；集體催眠（仇恨動員）、人云亦云（盲目跟從）等，如此戒嚴文化遺害台灣很多年，難道大家忘記了嗎？

從1990年代台灣全面民主化發展，迄今已逾30多年，目前施行「人權立國」、「依治行政」、「依法審判」等政策，伸張基本人權、人格尊嚴與價值。為何在國會政策之際，有些不食人間煙火的立法委員，意圖擴張權力，侵害人民基本權利呢？人民應該站出來，反對立委擴權，以鞏固民主。

（仲裁人）

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