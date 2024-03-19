晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》藍白立委推國會改革！是意圖擴權、重啟戒嚴嗎？

2024/03/19 15:24

◎陳逸南

依自由時報3月18日林志潔教授發表「反對憲法盲與人權盲的國會改革法草案」一文指出，在國、眾兩黨的國會改革法版本中，……。草案還規定，立法院可以要求政府機關、部隊、企業、法人、各基金會、社團和自然人，提供其調查所需的檔案、帳冊、財務資料等文件，同時，立法院還有權可以要求相關人員赴立院或指定地點作證或接受詢問。

又指出，「如果被通知到的機關團體、企業或民眾，拒絕提出文件或拒絕接受詢問，抑或是被認為提出的資料有所隱匿不實，或不肯回答或被認為是說謊，那麼依據草案，不但有行政罰，還要被處以藐視國會罪。」

圖為日前民眾黨團與國民黨團分別就國會改革議題召開記者會。（報社合成／資料照）

對於立法院濫用公權力詢問人民，而「被詢問者」不能行使緘默權之權利，「被詢問者」享有的人權待遇，比不上犯罪嫌疑人或者聯合國「囚犯待遇最低限度標準規則」（1977年5月13日通過）第84條（1）所稱「在押或等候審訊的囚犯」可說是戒嚴文化的復甦，應加予譴責及阻止。

查自1949年5月20日起中國國民黨政府在台灣省全境實施戒嚴，直到1987年7月15日才解嚴。期間形成的戒嚴文化即係防弊重於興利、防民如防賊；有罪推定、輕罪重判；寧往毋縱、殺雞儆猴；集體催眠（仇恨動員）、人云亦云（盲目跟從）等，如此戒嚴文化遺害台灣很多年，難道大家忘記了嗎？

從1990年代台灣全面民主化發展，迄今已逾30多年，目前施行「人權立國」、「依治行政」、「依法審判」等政策，伸張基本人權、人格尊嚴與價值。為何在國會政策之際，有些不食人間煙火的立法委員，意圖擴張權力，侵害人民基本權利呢？人民應該站出來，反對立委擴權，以鞏固民主。

（仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書