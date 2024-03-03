自由開講》從國會不是馬戲團談起

◎邱志偉

立法院已經開始進入院會總質詢，馬上要進入緊鑼密鼓的委員會質詢，但從初登板的諸位國民黨立委的表現來看，立法院淪為柯總召口中說的馬戲團化現象，相當令人憂心。立法院是最高民意機關，擔任國會議員在內閣制國家，甚至是政府首長的搖籃，盼望國會能有這樣的自勉。同時，我也希望輿論界能給予認真問政的國會議員更多鎂光燈與肯定，透過這樣的正面良性循環，國會問政素質與地位才能獲得提升，這也才是國家之福。

立法院已經開始進入院會總質詢，馬上要進入緊鑼密鼓的委員會質詢，但從初登板的諸位國民黨立委的表現來看，立法院淪為柯總召口中說的馬戲團化現象，相當令人憂心。（資料照）

立法院在1992年就已經全面改選，比總統直接民選還要早，國會地位及功能卻長年不彰，著實令人感到憂慮。在第七次修憲，我也擔任修憲國大，當時將國會席次減半，做出如此重大變革，也就是希望國會整體素質表現，都能更貼近世界先進民主國家，而非為成鎂光燈焦點的馬戲團。事實上，國會在這幾年輿論環境與工具大幅改變的狀況下，不只台灣，美國國會也面臨過分追逐鎂光燈而出現偏鋒問政情況，對於國家政局的安定，甚至全球政治都帶來不安。

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或許台灣的國會影響力，還未到美國能撼動世界的程度，但至少對國內政治長期發展來說，能否帶來正面循環，卻是至關重要。目前，立法院的席次兩大來源是：區域立委及不分區立委，區域立委要能具有傳達地方民意以及兼顧國家大政發展方針做角力的雙重意義，更因為區域立委若表現獲地方肯定，能擔任不受屆期限制，也有助於國會建立資深立委問政的典範。而不分區立委，則應該要側重更多全國議題上，且不分區立委具有一定代表性及議題重要性的雙重角色，必須為國家大政與特定專業議題發聲。很可惜的是，從2008年立委改制以來，立法院卻始終未能達到第七次修憲所預設的目標。

平心而論，立委不可能一當就上手，要如何定義自己、如何發揮問政成效、如何在專業議題上獲得肯定，每一項都不容易，顧此失彼也很可能遭民意淘汰，摸索確實需要花時間。但不能因為摸索就自降專業，那就很容易降低立法院的問政格調。要獲取鎂光燈重視，可以利用自己本身就有的優勢，或是對地方重大建設的想像，來讓外界看見國會，但不是靠短線與偏鋒來博取眼球，這更容易短多長空。

從第一次國會全面改選以來，如同柯總召曾在新科立委研討會上所說，立法院經歷多次汰換，來去太多，能把守議事問政專業的卻不多。我深深期盼，國會除了是總統、縣市長、部會首長的搖籃之外，也能夠是資深立委制度的培養之地。透過深厚的民意基礎，以及掌握議題專業度，透過清楚的表達能力，用最簡單的質詢來讓外界了解議題，也能認識地方。

我相信，不管過去幾十年，國人會記住的，還是我們在質詢的國會殿堂上，為國家爭取多少建設、為解決問題付出多少心力。這絕不是拍照技巧或短影音所能取代。

最後，我還是要跟國會所有同事們互相勉勵，藍綠都當過在野黨，也都當過多數黨，如何在各自角色上發揮正確該有的功能，帶領國家團結進步，才是我們待在這個地方的意義。同時，也再次期盼與呼籲，媒體各界能一同加入推動正面問政的行列，讓正面的議題、找到問題解決問題的問政，獲得國人關注，提升國會問政的能量，也能帶動行政部門的進步。行政立法共同專業切磋成長，國家必然大步向前！

（立法委員）

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