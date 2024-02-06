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自由開講》對立法院新會期的期許及民進黨該如何找回民心

2024/02/06 15:31

邱志偉

立法院經過協商後，第十一屆開議日期正式敲定為2月20日，面對新的民意與新的國會，對於繼續執政的民進黨而言，將面臨非常大的挑戰，但也是一個相當難得的機遇。同時，各界也都在關注的是，面對新的立法院長，又該如何自處因應？而即將上路的新國會與520就職後的新政府，又該如何找回過去4年流失的民心。

首先，民進黨必須正視的第一個嚴肅課題，也就是台灣爭論二十多年的憲政問題，再度浮上檯面。過去近十六年，不管是馬政府、蔡政府都屬於一致性政府，僅有在馬政府末期最後三個多月，曾由張善政組成少數政府，但朝野關係尚可，因而獲得不錯評價。如今，蔡政府從開議後到賴清德政府就任，未來四年多的時間，已注定是朝略小、在野略大的局面，新內閣施政報告如何不受杯葛，議事、法案、下半年的預算審查該如何順利進行，都考驗執政的智慧。

個人淺見認為，民進黨能在執政八年後繼續執政，國會席次雖銳減但也僅少國會最大黨一席，人民對民進黨已不薄，我們從政同志要以感恩的心來看待新的民意。朝野和諧的關鍵，在於相互妥協與體諒的智慧。行政院必須放下成見，以謙卑的姿態來看待未來國會提出的法案與建議，以溝通的態度來面對施政，當然這不代表失去中心價值，但不能再有非我版本必過的心態。

面對新的立法院長，民進黨又該如何自處因應？而即將上路的新國會與520就職後的新政府，又該如何找回過去4年流失的民心。（資料照）

再者，新的立法院長韓國瑜出任，各界毀譽參半來自過去的從政經驗，韓國瑜若要有新的評價，務必重新開始。國會議長要有該有的高度，不只是個人高度，更要有國家高度，因為立法院長代表的是國家最高民意的領頭羊。尤其國會外交是這幾年立法院重要工作之一，萬不可將訪中視為立法院長的重頭戲，否則將帶來議事的高度衝突，甚至太陽花學運都可能再現。為了朝野和諧與社會秩序為念，更重要是為了台灣整體的國家利益，韓院長在出訪與接待外賓等事上，務必更加審慎。

最後，即將迎來農曆新年，在兔年的最後，想再和大家談談選後各界常議論的民心去向課題。由於眼見民眾黨的壯大崛起，許多人憂心民進黨大量流失的年輕選票，是敗選主因。我認為，持平而論賴總統當選人和四年前相比，在網路空戰與網紅等互動確實不若過往，但民進黨要往前，論述要精進，是否只能走四年前的道路，本人持極為保留的看法。不管是抖音問題、或是最近崛起的脆（Threads）都是溝通載具，而非溝通本質。溝通靠的必須是理念與論述，要讓年輕人感受到支持民進黨的希望，而不是只有在技術上爭論，找回民心靠的還是要人心。

此外，本人認為找回民心應該是多層面，而非單一特定族群。這次選舉過程，我不管是在菜市場、路口或是各種區里活動，遇到民眾向我反映的問題，包括交通記點問題、護理人員待遇、居住問題、區域發展不平等、產業發展失衡、生育補助、公幼托不足、退休給付等等，其實是跨年齡層，且每一個年齡層遇到的問題，其實都會和上、下一代環環相扣。

因此，趁著年假期間，我鼓勵高層應該要列出一張問題清單，針對各項可解之道，一一對症下藥，積極跟民間溝通，找到議題的溝通話語權，才能將各種民眾在意的憂慮，逐項如同醫師問診開藥，力求藥到病除！

年後立法院馬上就要開議了，內閣很快將進行施政報告，民間對新上任的政府也會有一定的觀察期，務必及早把握時間解決問題。相信政府願認真回應民意，民眾也必定會不吝給予鼓勵，讓正面循環從新國會開始，必能讓行政、立法的憲政運作能夠和諧順暢！

立法委員

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