自由廣場》韓院長上班啦 請盡快上軌道

◎ 不謀

借力小草憑風葻，青天疏雲合白藍。九芎精神不復在，游院官罷返宜蘭。國會議長韓江勝，秘書幕僚抉擇難。新官缺席上任否？立法議事恐心寒。

新一屆立法院長選舉，首輪皆無人過半出線，第二輪在國民黨積極參與及民眾黨消極棄權下，韓國瑜以五十四票險勝，成為新任院長。以三票之差惜敗的游錫堃展現民主精神，扛下責任，辭退民進黨不分區立委。

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游錫堃從政四十餘年，是台灣唯一擔任過行政及立法院長的人，資歷可謂豐富，他是民進黨創黨元老之一，回顧其過往，為台灣民主憲政的發展盡心戮力，不忮不求，在國會深受立委們的敬重，更在跨黨派議事協商時，扮演著不可或缺的角色。這回角逐院長連任失利後，游告老辭退，未來在立法院九芎蘭陽的民主風骨將不復存在。

以往新院長宣誓就職後，會隨即簽署院內相關的人事派令，好讓院務能及時順利無縫接軌。然新院長韓國瑜未依循慣例，不僅上任首日未簽派秘書長，隔天還缺席沒去立法院，不免讓人存疑他是否已經準備好扛下院長之責？韓競逐立法院長之位一事，在選前早已是司馬昭之心，人盡皆知，秘書長人選怎可能沒有預先規劃腹案呢？如真沒事前擬議人選，這樣和過去的韓市長有何差別？

立法院秘書長綜理院內大小行政事務，是屬核心幕僚長的地位，直接影響國會能否正常運作，而今新任立委、院長都已就職三日，立法院還在等候院長韓國瑜宣布秘書長人選。

新舊國會交接，百廢待舉，還有許多法案躺在立法院等著議事協商，請高喊國會改革的韓院長趕緊上發條，切莫「做無一湯匙，食欲歸畚箕」，空口說白話恐讓人民再度心寒。

（作者為文字工作者）

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