自由開講》建國啤酒廠何必說再見

艾家

北科大打出悲情牌，以教育子弟為由消費民眾的意向，再多的意見書和忠言建議，看來都不進去。北科大採極端措施來保全利益、趁隙繼續混淆視聽，學生成了招牌的棋子，貪得無饜的是教育政客繼續謀取若干校地、養地。

試問，北科大所有校地的進出營收帳冊，國稅局可有詳實盤點？歷年來，採不道德行徑，侵門踏户獵地宣示主權，挑釁解釋憲法等作為，政官彼此間無法遏阻、抵擋、彈劾，讓睜眼說瞎話成為事實。政府相關部門為何能接受這般作業程序，無能為力完善處理？如果有個萬全導向，針對若干閉校場域，按公平、公開、公正的「匹配方式」給北科大校地，若能採取校對校的合併匹配措施，建國啤酒廠又何必說再見？

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北市建國啤酒廠外觀。（本報資料照）

值得一提的是，北科大公諸於混淆視聽給民眾的消息，不但是自圓其說、還誇大其詞：其一，校地仍不夠用；其二，建啤曾是實習工廠；其三，將負責修護建啤古蹟地。

北科大辦學成績優良，但不表示可以肆意妄為，仗勢要求多出的校地。北科大也不應消費校友會的成員。並非每一位校友都和北科大站在同一陣線，認同北科大違憲併吞建啤的重大決定。難道不能採取比照校對校的合併匹配措施解決問題？又為何唯獨北科大不行！若硬是吞併建啤這塊地，執意不退讓，學校、建啤、國家無人是贏家。

北科大應當看看其他學校是怎麼合併的，若北科大仍一意孤行，可想而知目的只是圖養地而非爭取校地，更何況將學舍建於比鄰建啤產業地，這合適嗎？（自由業）

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