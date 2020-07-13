自由開講》北科大有更好的選擇！

◎劉耀中

接連幾日在臉書社團及報紙裡，看到幾則有關北科大聯合校友會希望爭取建國啤酒廠用地的聯署書，身為關心歷史建物活化保存的一份子，有一些看法與大家分享。

在少子化影響下，很多學校都面臨著「粥多僧少」、招生不易的困境！但，對於莘莘學子們趨之若鶩想擠入的名校臺北科技大學來說並無此憂慮！相反的，臺北科技大學的困境竟然是「校地不足」。

國立臺北科技大學。（資料照）

而北科大鄰近的國營事業單位臺灣菸酒公司建國啤酒廠，正進行著都市計劃變更案，於是北科大藉此機會將矛頭瞄準此開發案，希望取得土地以解決「校地不足」問題。北科大試圖透過政府高層積極介入，欲取得開發案中回饋給北市府40.5%的土地，這與當初協商要將公共建設回饋給所有市民的理念，及歷史產業文化活保存的意義，完全背道而馳。北科大橫插一腳進去，攪亂臺灣菸酒公司整體規劃的一池春水！

大學是聚集人才的地方，對於提升整座城市的文化品味、優化人才結構，意義重大。多數先進國家藉助名校建設及高端知識人才優勢，與地區新銳技術產業開發研究互相合作。促進區域經濟與社會發展，大學城的建設對於城市發展至關重要。

也就是說，以北科大在學界的泰斗崇隆地位，具有點石成金，將荒遠偏僻帶向繁華榮景的本事。即使在天邊海角擴校，學子們也會一窩蜂競相追逐跟隨！但是擴校選擇鄰近本已熱鬧繁華的建國啤酒廠區，對地方上來說頂多只是錦上添花，何苦影響已經進行中的開發計畫，又大幅度拖延開發案進度？北科大的選擇是真讓人丈二金剛摸不著頭腦！

另外桃園市長鄭文燦曾向媒體表示希望北科大能在北科附工設立大學以上科系，市民期待的不只是合併更期待升格。鄭市長及桃園市民都引頸期盼北科大進駐能帶動桃園地方發展，但是四年過去北科大對於北科附工的規劃進展卻非常緩慢。

若北科大選擇專注發展北科附工，不但無須變更地目，無須重新規劃開發案，校園建設直接使用，擁有寬廣的腹地，另外若配合附近虎頭山青創園區推動的亞洲矽谷計劃，連結桃園在地與國際新創，加速新創產業發展，促使桃園在地製造業之轉型升級，繁榮地方經濟。

以上方案，怎麼看都比重新規劃北啤還要省事，更可以創造桃園市、北科大雙贏的局面，身為技職龍頭的北科大如果能夠發揮自身優勢為北市以外地區的技職教育注入強心劑，為台灣工業奠定更堅實的基礎，我相信更能強化北科大在技職教育中的典範地位。



（台北市民）

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