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自由開講》加入美國防供應鏈：台灣的機會與挑戰

2024/07/25 15:30

◎張怡穎

台灣是否該加入美國的國防供應鏈？這是一個值得深思的問題，畢竟這關係到國家安全、經濟發展及國際地位。美國白宮前副國安顧問博明在訪台時曾表態支持台灣加入美國「國防供應鏈」，這讓我們看到一個難得的機會，但同時也面臨不少挑戰。本文將從多個角度分析，探討台灣加入美國國防供應鏈的可能性及影響。

美國白宮前副國安顧問博明在訪台時曾表態支持台灣加入美國「國防供應鏈」。（資料照）

首先，我們必須警告，台灣在追求國防自主的同時，不能完全依賴國際合作。我們需要找到一個平衡點，確保在加入美國國防供應鏈的過程中，不會喪失自身的防衛能力。烏俄戰爭的經驗告訴我們，國防自主至關重要，而國際合作則能夠強化我們的防禦能力。

美國在台協會前處長孫曉雅提到，台灣企業必須達到美國國防供應鏈的標準，這是一個嚴苛的要求。根據美國國防部的資料，美國國防供應鏈包括數千家企業，涵蓋從原材料供應到高科技設備製造的各個環節。台灣企業需要在這樣的競爭環境中脫穎而出，不僅需要技術上的提升，更需要在管理、品質控制等方面達到國際標準。

外交部長林佳龍表示，美國「友岸外包」計劃已將台灣納入，這為我們提供了一個新的機會。（資料照）

外交部長林佳龍表示，美國「友岸外包」計劃已將台灣納入，這為我們提供了一個新的機會。根據美國商務部的統計，2023年美國國防支出達到7160億美元，其中有很大一部分是通過友岸外包計劃支出。這意味著台灣有機會成為美國國防供應鏈中的重要一環，獲得更多的商機和資金投入。

賴清德的五二○就職演說中提到「台灣新世界、世界新台灣」的願景，這與外交部推動的「總合外交」相呼應。林佳龍指出，台灣應該以價值外交、同盟外交和經貿外交為基礎，打造經濟日不落國。根據經濟部的數據，2023年台灣的GDP增長率達到2.9%，這為我們在國際上取得更多的話語權提供了經濟基礎。

目前，台美之間的具體項目仍在洽談中，但我們可以預見，這些項目將涵蓋武器、彈藥、設備等多個領域。根據美國國防部的統計，美國每年在武器裝備上的支出超過2000億美元，如果台灣能夠參與其中，將會帶動國內相關產業的發展，並提升我們的國防實力。

然而，加入美國國防供應鏈也面臨不少挑戰。首先是技術上的挑戰，我們需要在短時間內提升技術水平，達到美國的標準。其次是政治上的挑戰，中國勢必會對此作出反應，台灣需要在國際上爭取更多的支持。最後是管理上的挑戰，我們需要建立起一套完善的管理體系，確保供應鏈的穩定性和可靠性。

總的來說，加入美國國防供應鏈對台灣來說既是機會，也是挑戰。我們需要在國防自主與國際合作之間找到平衡點，提升技術水平，建立完善的管理體系，才能在國際舞台上佔有一席之地。同時，我們也需要在政治上爭取更多的支持，應對來自中國的壓力。

最後，我們要警告的是，台灣在追求國際合作的同時，不能忽視自身的防衛能力。我們需要準備應對未來可能的挑戰，確保國家的安全和穩定。只有在確保國防自主的前提下，才能更好地利用國際合作的機會，提升我們的國防實力和國際地位。

（作者為自營商）


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