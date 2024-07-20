自由開講》德國面對中共數據威脅 將逐步淘汰中國製造

◎二弄

近來，德國經濟部長哈柏克明確表達了對於中共控制德國風力發電機數據的憂慮，這無疑是敲響了一記警鐘。作為一名關注國際政治經濟動態的評論者，我深感這一事態的複雜與深遠影響。德國政府計劃在2029年前，逐步淘汰所有來自中國製造商的天線、傳輸線和塔架零件，這一決定背後的考量耐人尋味，但中共卻稱這舉動為「歧視」。在這裡，我要深入探討德國政府的決策背後，以及我們能從中汲取的教訓。

近來，德國經濟部長哈柏克明確表達了對於中共控制德國風力發電機數據的憂慮。（路透檔案照）

首先，我們必須正視德國政府的擔憂。哈柏克在波昂市政廳活動中，明確表示希望防止中共控制風力發電機數據。事實上，這樣的擔憂並非無中生有。根據《南德意志報》及其他德國媒體報導，中國供應商贏得德國北海風力發電機標案，將供應16台每台容量達18.5兆瓦的渦輪機，這些風機預計在2028年安裝。這樣的交易使得中共有機會掌握德國風力發電數據，對於德國的能源安全構成潛在威脅。

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中共恐控制風電機數據 德國憂慮危及國安

數據控制不僅僅是技術層面的問題，更涉及國家安全。數據即是力量，掌握數據即是掌握未來。德國經濟部上週已表態，這項交易涉及關鍵基礎設施的安全和公平競爭問題，經濟部有權審查並阻止任何被認為對國家安全有影響的交易。這一立場的堅持，正是出於對國家長遠利益的保護。

然而，中共卻將德國的審慎行動稱為「歧視」。這樣的指控實在讓人無法苟同。對於任何國家來說，保護自身的關鍵基礎設施和技術安全，是天經地義的事。中共一方面不斷擴展其在全球的經濟影響力，另一方面卻又對其他國家的防範措施口誅筆伐，這種雙重標準顯然不可取。

根據德國政府的計劃，未來五年內，德國將逐步淘汰華為生產的設備，並在2029年前全面淘汰所有中國製造商的相關設備。（路透檔案照）

5年內淘汰華為設備 2029前全面去中化

根據德國政府的計劃，未來五年內，德國將逐步淘汰華為生產的設備，並在2029年前全面淘汰所有中國製造商的相關設備。這樣的決策，既是對德國國家安全的保障，也是對全球5G網路安全的貢獻。對於中共的指控，我們必須堅定立場，維護自身利益。

除了風力發電機，德國政府同樣對於5G網路中的華為設備展開了審慎行動。根據路透社報導，德國已達成初步協議，有望在2026年前逐步從5G網路中移除華為設備。這樣的舉措顯示了德國對於數據與技術安全的高度重視。

事實上，數據與技術的競爭已成為全球競爭的新焦點。隨著數位時代的到來，數據的重要性不言而喻。對於一個國家來說，掌握自己的數據和技術，是維護國家主權和安全的重要一環。德國的這一系列舉措，正是出於這樣的考量，對於其他國家也具有借鑑意義。

德國的這些舉措，對於其他國家無疑是一個警示。面對中共的不斷擴展，我們必須保持高度警惕，確保自身的數據與技術安全。未來的挑戰將更加複雜，技術競爭將更加激烈。我們需要在全球範圍內加強合作，共同應對這一挑戰。

同時，我們也應該看到，中共在全球範圍內的不斷擴張，已經對多個國家構成了挑戰。這不僅僅是經濟層面的競爭，更涉及國家安全、技術領先等多方面的考量。我們必須以更加謹慎的態度，應對這一挑戰，確保自身的利益不受損害。

（作者從商）

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