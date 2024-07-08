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自由開講》中共利用「稀土牌」來壓制西方國家

2024/07/08 11:58

◎胡尼克

中共日前發布旨在以國家安全為名義保護中國境內稀土儲量的規定，以此加強國家對戰略資源的管控；對此，中共國務院總理李強簽署國務院令，公布《稀土管理條例》，自113年10月1日起施行。《條例》對稀土的開採、加工和流通做出限制規定；稀土原料是包含了17種金屬化學元素的合稱，稀土應用廣泛，舉凡電動車、手機、永久磁鐵、風車、高鐵、醫學掃描機、雷射、光纖資料傳輸、螢幕磷光體以及銀行紙鈔防護等，都會用到大量的稀土元素，可以說支撐了我們日常生活的一切，而這些稀土元素也可用於國防工業，所以稀土對於先進國家極為重要。

中共日前發布旨在以國家安全為名義保護中國境內稀土儲量的規定，以此加強國家對戰略資源的管控；對此，中共國務院總理李強簽署國務院令，公布《稀土管理條例》，自113年10月1日起施行。（路透社）

近期中共為反制美、日兩國對其晶片產業的制裁封堵，考慮禁止特定稀土磁鐵的技術出口，打出具有優勢的「稀土牌」，影響美、日及其盟友等國在科技、軍事、電動車及航天航太等領域的發展；對此，中共商務部和科技部亦在111年底公布的「中國禁止出口限制出口技術目錄」的修訂方案中，一舉增列和修改43項內容，這與97年公布的清單和109年的修訂版相比，更詳細寫明了加強監管稀土技術的出口條件。

中國稀土業是個相當龐大的產業，稀土如字面涵義，是指蘊藏量比一般金屬稀少許多的金屬元素，稀土雖然罕見，然其用途卻非常廣泛。由於中國稀土的產量佔全世界的95%以上，這情況也讓中共居於強勢的地位，全球估計大約9,900萬噸的稀土蘊藏量，中國就擁有3,600萬噸，約佔世界總蘊藏量的30%，導致其在精煉、加工領域持續掌控主導權，甚至連美國生產的稀土大多還是出口至中國精煉再進口回美國。

其中最具關鍵的是中共已開發出先進的生產設備，可將礦石加工提煉成有用的金屬，過去美國等其他稀土國家基於環保問題，不願進行開採，這也導致中共成為稀土第一大出口國。美國在發現中國稀土產業漸漸壟斷市場後，開始尋求其他盟國在稀土等關鍵技術上合作，以擺脫對中共的依賴。

隨著美中兩強對立情勢升高，中共高層希望能夠成為與美國抗衡的「製造強國」，但由於在晶片領域處於被美國「壓著打」的劣勢，中共或將稀土視為美日等國的產業弱點，將此做為談判籌碼加以利用，也引起了美、日兩國在經濟安全方面的警覺，對此美國開始在本土建立稀土供應鏈。根據美國地質調查局（USGS）指出，中國在全球稀土產量比重已從10年前的約9成降至7成，顯現各國逐漸想開始跳脫對中國稀土技術的依賴，如今中共想要用「稀土牌」來控制產業鏈，反制力道之效果肯定有限，可能還會「傷人三分，損己七分」。

中共在面對外在威脅通常傾向製造分裂和迫使對手屈服，常以其巨大的市場來威逼利誘，相信與中共對立國家早已做好被反制的應變作為，面對中共在稀土產業鏈的控制下，只要中共敢限制「稀土技術」出口必遭到各國圍剿，最終恐以美國為首聯合多國對中共進行全球經濟制裁，而中共勢必將自食惡果。

（作者為研究生

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