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自由廣場》與中共打交道 荷蘭新相的「當心」之道

2024/07/11 05:30

◎ 方凱弘

荷蘭新任首相史庫夫日前上任，首次公開發言，強調荷蘭在與中共打交道時必須「格外當心」，這一點值得深思。

史庫夫首相指出，荷蘭在國家安全問題上需要特別警惕中共。作為前情報局長，史庫夫對於中共網路駭客的威脅有深刻了解。

二○一九年，荷蘭情報與安全總局就曾建議政府不要使用中俄的技術設備，因為他們頻繁對荷蘭進行網路攻擊。根據荷蘭情報與安全總局的報告，中俄對荷蘭的網攻次數在二○一九年就已達到歷史新高。這些攻擊不僅僅是對政府機構，還包括對私人企業和學術機構。艾司摩爾公司（ASML）作為全球頂尖的半導體設備製造商，便多次指控中共竊取商業機密。

面對這樣的威脅，荷蘭政府採取嚴格的措施。首先，在出口管制方面，荷蘭限制向中共出口最先進的半導體設備。不僅出於經濟考量，更是為了保護國家的核心技術不被中共所竊取。

其次，史庫夫政府也提出了減少移民的目標，這是為了確保國家安全和社會穩定。此一政策得到了荷蘭民眾的廣泛支持，因為他們認為這樣可以減少來自外部的潛在威脅。

史庫夫首相還強調荷蘭與美國的盟友關係，並承諾繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，此舉守護荷蘭自身的利益，還維護了全球的和平與穩定，同時，更向烏克蘭提供了廿四架F-16戰鬥機，以提升其防空能力，荷蘭援烏的實質上軍事行動，更是政治和經濟上的全方位援助。

荷蘭新任首相史庫夫提醒世人，在面對中共的威脅時，不能掉以輕心。無論是政府、企業還是個人，都應該提高警惕，才能保護自身安全與利益。未來，台灣亦需注重國際合作，共同應對來自中共的挑戰。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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