自由開講》藍白反對「立委赴中納管」證明心中有鬼

◎陳啟濃

由於沈伯洋提出的兩岸人民關係條例修正案，內容提及立委納入赴中須取得許可的提案，正如所料受到藍白立委的聯手封殺。不料民眾黨竟更直白，指控沈伯洋「阻擋兩岸交流」。

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

提到兩岸交流，讓我回憶起幾年前服務的學校跟中國教育交流的心得。

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有一次一位熟識的議員拜託學校接待中國的四川成都市的教育團體，他們共有二十幾位中學老師來台灣進行教育交流。我跟他們做了介紹學校的簡報，並帶他們參觀校園，最後並進行彼此的介紹、對談。在介紹彼此成員的時候，其中有一位同行的先生，卻沒人特別介紹他。我的敏銳度告訴我，他應該是特殊的黨部隨行人員。

這次的教育交流中國來的中學教師並沒有發言的非常踴躍，講個話也都是客套話，甚至我覺得他們早已被指定發言。這樣的交流其實是受到單方的控制，我們有點遺憾，因為也很想了解他們的中學教育實際狀況。

連教育交流都要在中共的掌控下，才能有彼此的交流機會，然而宣示意義大於實質互惠。就我們的立委而言，中共高層跟你會面都是有目的，想要藉此進行對台灣的政治分化與滲透，更難保會有交付任務的疑慮。

立委是台灣人民選舉出來的，不是選上後就能夠我行我素任意妄為，破壞到國家的安全機制。正因為立委接觸國家重要機密的機會很多，有必要制定他們前往中國交流的規範。這是光明正大的法案，並不是在阻擋交流，因為人民希望立委也要共同維護國家利益與安全，這個提案能幫助人民約束立委。只要是公開透明平等尊重的交流都不怕檢驗，反對的立委只會讓人民懷疑是自己心裡有鬼。

（政治評論員）

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