晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》藍白反對「立委赴中納管」證明心中有鬼

2024/05/06 12:27

◎陳啟濃

由於沈伯洋提出的兩岸人民關係條例修正案，內容提及立委納入赴中須取得許可的提案，正如所料受到藍白立委的聯手封殺。不料民眾黨竟更直白，指控沈伯洋「阻擋兩岸交流」。

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

提到兩岸交流，讓我回憶起幾年前服務的學校跟中國教育交流的心得。

有一次一位熟識的議員拜託學校接待中國的四川成都市的教育團體，他們共有二十幾位中學老師來台灣進行教育交流。我跟他們做了介紹學校的簡報，並帶他們參觀校園，最後並進行彼此的介紹、對談。在介紹彼此成員的時候，其中有一位同行的先生，卻沒人特別介紹他。我的敏銳度告訴我，他應該是特殊的黨部隨行人員。

這次的教育交流中國來的中學教師並沒有發言的非常踴躍，講個話也都是客套話，甚至我覺得他們早已被指定發言。這樣的交流其實是受到單方的控制，我們有點遺憾，因為也很想了解他們的中學教育實際狀況。

連教育交流都要在中共的掌控下，才能有彼此的交流機會，然而宣示意義大於實質互惠。就我們的立委而言，中共高層跟你會面都是有目的，想要藉此進行對台灣的政治分化與滲透，更難保會有交付任務的疑慮。

立委是台灣人民選舉出來的，不是選上後就能夠我行我素任意妄為，破壞到國家的安全機制。正因為立委接觸國家重要機密的機會很多，有必要制定他們前往中國交流的規範。這是光明正大的法案，並不是在阻擋交流，因為人民希望立委也要共同維護國家利益與安全，這個提案能幫助人民約束立委。只要是公開透明平等尊重的交流都不怕檢驗，反對的立委只會讓人民懷疑是自己心裡有鬼。

（政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書