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自由開講》無懼中國數位滲透：台灣人應如何守護數位主權？

2024/07/14 19:00

◎曾建儒

近來，抖音和小紅書這兩個由中國所控制的社群平台再次成為焦點。這些平台看似無害，卻暗藏認知滲透的危機。當五月天的影片在小紅書上被廣泛分享時，引發了網友的高度關注和質疑。讓我們從這個事件談起，探討中國如何利用這些平台對台灣進行數位滲透，並且如何以數據佐證這些威脅的真實性。

五月天在北京開唱，主唱阿信（左）脫口「我們中國人」引發台灣五迷不滿。（資料照，相信音樂提供）

首先，根據數據，抖音和小紅書在全球擁有數億用戶，其中包含大量的台灣用戶。根據Statista的統計，截至2023年，抖音的全球月活躍用戶已經達到7億人，而小紅書的月活躍用戶也超過1億人。這些龐大的數據顯示出這些平台對於使用者的影響力。

但影響力背後隱藏的，是中國政府的數位控制。根據Freedom House的報告，中國政府對於互聯網的監控和審查是世界上最嚴格的之一。抖音和小紅書這些平台不僅需要遵守中國的網絡法律，還需要接受政府的審查和指導。這意味著，平台上的內容很可能受到政治干預，進而影響用戶的認知。

舉個例子，2023年9月，中國網信辦頒布了《互聯網社群媒體管理辦法》，要求所有在中國運營的社群平台必須配合政府的內容審查。這項政策不僅適用於中國境內的用戶，也適用於所有使用這些平台的國外用戶。這使得抖音和小紅書成為中國政府宣傳工具的一部分。

在這樣的背景下，當台灣的年輕人使用這些平台時，難免會受到中國政府設計的內容影響。尤其是對於那些在中國發展的台灣藝人，他們的言行更容易被放大和利用。例如，五月天的阿信在北京演唱會上自稱「我們中國人」，這樣的言論無疑會在台灣引起熱議，並可能影響部分年輕人的認同感。

更令人擔憂的是，中國還利用這些平台進行政治宣傳。例如，2024年初舉辦的「兩岸青年峰會」，就邀請了多位台灣藝人和政治人物參加，並通過小紅書等平台進行大肆宣傳。這樣的活動看似是文化交流，實則是統戰的一部分，目的是在年輕人中樹立「中國夢」的形象，進一步鞏固中國的影響力。

在這樣的情況下，我們需要清醒地認識到這些數位平台的危險性。賴瑞隆立委就曾指出，中國對台的統戰手法日益精緻，特別是針對年輕人，更是加大了力道。他建議政府相關單位要加強對民眾的教育，讓大家意識到這些平台可能帶來的風險。

面對中國的數位滲透，我們不能掉以輕心。我們需要保持警覺，不被這些平台上的內容所迷惑，同時也要積極支持本土平台的發展。示意圖 。（路透檔案照）

除了提高警覺，台灣還應該積極發展本土的社群平台，以降低對中國平台的依賴。根據資策會的研究，台灣的數位經濟發展潛力巨大，若能夠善加利用，完全有能力打造出自己的社群生態系。例如，像PTT這樣的本土論壇，就是一個很好的例子。雖然PTT的影響力無法與抖音和小紅書相比，但它卻是一個不受中國控制的平台，能夠提供相對自由和多元的討論空間。

在這裡，我不禁想問，我們的政府和企業是否已經意識到這一點，並且付諸行動了呢？在面對中國的數位滲透時，我們不能僅僅依靠個別立委的呼籲，還需要整個社會的共同努力。從政府的政策制定，到企業的技術創新，再到民眾的數位素養提升，都是我們需要關注和推動的方向。

最後，我要強調的是，面對中國的數位滲透，我們不能掉以輕心。每一個使用抖音和小紅書的台灣人，都是可能被影響的對象。我們需要保持警覺，不被這些平台上的內容所迷惑，同時也要積極支持本土平台的發展，為自己的數位未來保駕護航。

當我們再次看到五月天的影片在小紅書上被廣泛分享時，不妨多想一層：這些內容背後，有沒有可能隱藏著什麼不可告人的意圖？只有保持警惕，才能真正保護我們的數位主權，不被外部勢力所左右。

我們要記住，數位主權不僅僅是技術層面的問題，更是國家安全和文化認同的重要部分。讓我們共同努力，捍衛我們的數位主權，拒絕被中國的數位滲透所影響。

（作者為國會助理）

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