自由開講》臉書社群又見短網址散布性影像

◎曾峻偉

還記得Risu社團事件嗎？

去年年中，臉書上有許多「Risu社團」被揭發，為規避審查機制，透過短網址的形式散布以非法手段取得被害人的性影像，消息一出引發熱議，婦援會亦投書《自由開講》呼籲民眾重視數位性暴力的嚴重性，切勿以身試法。

補正約口，杜絕數位性暴力。圖為2022年，民進黨立委范雲等人召開記者會。 （資料照）

面對爭議，短網址團隊發表道歉聲明，表示會以積極行動刪除不適當內容。Meta則回應將移除違反社群守則的社團，宣示會採取零容忍態度來處理任何違規內容。

請繼續往下閱讀...

以短網址散布性影像從沒停止過

近日，有民眾向婦援會表示在臉書某粉絲專頁上，發現自己的生活照被盜用成為貼文照片，性影像更被轉換成某F開頭的短網址張貼在留言處。社工人員在個案同意之下，隨即協助蒐集相關證據，向性影像處理中心進行申訴，並同步向臉書檢舉留言與粉絲專頁，但臉書在回覆中表示僅有留言部分因違反社群守則規定而遭移除。

婦援會近日接到民眾求助，表示臉書上有粉絲專頁以短網址方式散

布不當取得的性影像。（圖／婦援會提供）



平台業者應採取更多防堵機制

經查目前粉絲專頁上仍有其他被害人的性影像不斷被外流，而且開始有備份帳號出現，提供追蹤者點擊觀看。婦援會強烈要求Meta和短網址團隊不應放任平台成為性影像犯罪溫床，而是要採取更積極的零容忍政策和防堵機制，杜絕性影像散佈亂象，避免被害人持續遭受傷害。

一起終結數位性暴力循環

婦援會在實務中發現，當加害人持有被害人的性影像，可能逕行散布，或以此要脅被害人。一旦被害人的性影像遭散布，代表其他人有機會搜尋和觀看，甚至下載留存或分享給更多人瀏覽，造成被害人深陷在數位性暴力循環，不斷面對著性影像被散布、被發現和被騷擾的恐懼。

婦援會提醒，若知悉有人正遭遇數位性暴力情形，請鼓勵其勇於求助，讓相關資源及早介入處遇。若知悉有不法的性影像被散布，請秉持不點閱、不下載、不分享、不檢討被害人的原則，拒絕上車文化，破除完美受害者迷思，支持被害人從創傷中復原。

（作者為社工督導／婦女救援基金會）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法