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自由廣場》投入社群平台新力量

2024/01/20 05:30

◎ 賴宥澄

近期在新社群平台「Threads」上，綠營政治人物如雨後春筍般大量湧現，成功吸引了許多自稱「脆綠」的年輕族群支持。

一個多月前，Threads平台就已充斥著對柯文哲的公開批評和「反柯」言論。這些言論進一步激發許多支持執政黨的年輕用戶，在平台上互相「串文」分享觀點和立場，使Threads成為一個集中綠營支持者的小型同溫層。

對於在2024大選中流失年輕選票的民進黨而言，這無疑是一場及時雨。民進黨一直在尋找與年輕族群溝通的渠道，努力透過網路宣傳擴散政績和政策，藍白陣營經營的「抖音」平台，是一個既不能使用也無法禁止的存在，而Threads則為綠營提供一個反攻的社群戰場。例如，民進黨籍的基隆市議員張之豪、立委林俊憲等人在該平台上積極收集年輕族群的觀點和意見，有助於重塑綠營願意傾聽年輕人想法的正面形象。

就筆者使用經驗而言，與Facebook這個主要用於政績和政策宣傳的平台相比，Facebook演算法的觸及率時常大幅下降。相較之下，目前的Threads平台，無論是留言、轉發還是引用等互動，都能自然地增加貼文的曝光率，甚至更容易被系統推薦給綠營的潛在支持者。更重要的是，Threads的年輕用戶大多是積極經營Instagram帳號的真實用戶，這對跨平台的二次宣傳至關重要。

筆者樂見執政黨重新建立與年輕族群對話的渠道，然而，Threads平台上流行「發廢文」或「迷因幹話」的社群特性，雖然能夠提升政治人物年輕親民的形象，卻不利於深入的政策討論。要想充分利用此一社群優勢，必須更著重於不同社群平台間的「分眾行銷」與「受眾特性」。

必須強調，在當前偏好短影音和短文字的時代，許多人失去閱讀長篇論述的耐心，這正是導致當今政治日益膚淺化的核心原因，而政策的辯論和落實則須要更深入周延的思考。因此，在各種社群平台上，無論是執政黨或是關心政治的大眾，都須找到適合的方法推動政策討論。台灣的政治環境須要有人繼續辯論、好好寫文章，以確保公共政策討論的深度和廣度。

（作者為中興大學國家政策與公共事務研究生、台中市青年事務諮詢委員）

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