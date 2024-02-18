自由共和國》林修民／陽光可以照進抖音嗎？

林修民／科技專欄作家

最近抖音（雖說其與TikTok是不一樣的地區版本，但為方便起見，以下皆以抖音代表其在台灣的軟體）隨著執政黨在最近選舉立委未過半，終於引起了執政黨的注意，先說結論、本文不支持直接全面關掉抖音，而是主張立法包括抖音在內的所有國外媒體、社群網站都應該交出背後具有實質控制力的管理名單與資金來源，再交由政府審查，如果政府無法核實其背景，即限制其使用台灣對內外網路流量。

筆者曾在上課時問現在的大學生，請問你們現在看新聞是不是每天早上起床去門口拿起報紙閱讀？這樣問通常會引起一陣笑聲，因為就算連他們的父母輩都不一定這樣取得閱讀的資訊。以流行音樂為例，最早的類比黑膠、卡帶到數位化的CD最後到網路串流，黑膠或是攝影的底片的確有少數例外，但絕非主流，無法跟上科技進步注定只能淘汰。

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科技的進步只是載體不同，而內容必定靠載體傳播，這就是中國的金盾與天網系統為什麼存在的原因，也是以前國民黨靠著報禁和老三台管制人民取得資訊的原因。當台灣年輕一代只接受短影音作為他們取得資訊的途徑，誰掌握了短影音，誰就靠演算法決定受眾什麼可以看、什麼不能看，這使得台灣年輕一代跟對面看著愛黨愛習主席的年輕人沒有不同，堪稱兩岸一家親的具體實現。

哪個主政首長可以告訴我真正控制抖音的人是誰？

不管是Youtube的Alphbet或是臉書的META，背後實質控制的執行長或是公司財報都可以在網上取得，公開透明，甚至傳統的外國媒體如自由亞洲電台，其節目都會自動揭露其接受美國國務院補助，也就是它的小老闆是布林肯，最後的大老闆是拜登，我想請問台灣執政的首長哪位負責抖音？可以告訴我誰是抖音最後的老闆？因為我想知道抖音跟中國解放軍的宣傳娛樂單位有沒有關係。

言論自由來自憲法人權也就是權力分立

筆者之前曾經多次強調，言論新聞自由來自憲法人權的保障，而憲法人權的基石來自權力分立。中國共產黨多次強調他們不吃權力分立那套，也就是在中國不只新聞言論自由要聽黨的，連法院也要聽黨的，中共只是把控制或是宣傳的單位取跟西方人權國家一樣的名字，在中國，新聞言論自由是A貨，當然法院也是A貨。

頻寬具有公共利益，政府絕對有權力介入

一個在公開透明的商業環境下，即使是串流業者也具有社會責任，例如在Covid-19大爆發時，許多串流業者如Disney與Netflix紛紛調降其影片解析度，就是為了降低網路的負載，讓在家工作或是在家上學能夠順利進行。就算業者不主動執行，大疫期間全國在家上班上學網路攸關國家重大利益，政府絕對有義務排除一切困難。既然網路頻寬具有公共利益，播放短影音的國外業者當然有向國內受眾公開其實質控制人事的義務。如果其不具備人權國家媒體具有新聞自由獨立、不受干涉的定義，那就應該正名為外國代理人，這也是美國把在美國的所有中國媒體通通正式歸類為中國代理人的原因。

出口管制與認識你的客戶（Know Your Customer／KYC）

近年來不管台灣經濟部國際貿易署或是美國商務部工業與安全局（BIS）一直強調出口廠商需要做到盡職調查（DD）認識你的客戶（KYC），因為許多對自由世界不友善的國家常常藉著人頭規避出口管制政策，雖然台灣還是有些把賺錢擺在國家安全之上的害群之馬，但畢竟是少數，絕大多數台商還是競競業業恪遵國家法令，抱有跟台灣共存共榮的心態在永續經營。

弔詭的是，台灣負責數位產業的有關部門，過去幾年對抖音這個在中小學到處橫行的數位媒體到底誰是最後的實質控制人仍然無解，對抖音的內容完全呈現一個無政府的狀態，對前述盡職調查客戶，犧牲自己商機恪遵國家出口管制的多數台灣廠商真的是情何以堪！

最後筆著也想問這些數位產業有關單位的首長，請問上述出口管制有關的資訊，你覺得抖音上面會不會有這些資訊？

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