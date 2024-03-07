自由開講》Meta集團大當機 凸顯社群平台管理跟政府數位治理的急迫性

◎李妍慧

Meta集團旗下Facebook，IG，Threads 三大社群平台3／5晚上大當機，嚇壞一堆網民。從晚上十一點多到半夜兩點，雖然時間不長，但是已經造成許多網路使用者及依賴網路營生的網紅、電商許多有形跟無形的損失。台灣網友除了大聲抗議之外，當機期間被強制登出，束手無策，只能乾等Meta修復系統，求助無門，其實凸顯Meta很多長期存在的嚴重問題。

圖為Meta集團旗下Facebook，IG，Threads 三大社群平台於5日晚上發生大當機，對此，馬斯克（Elon Musk）立馬在X上發梗圖開酸。（截圖自Elon Musk的Ｘ帳號）

Meta長期不落地，在台灣沒有管理跟監督機制可以監控，不但營收納稅管不到，消費者權益也沒有任何保障。報載有民代要求消保官抗議Meta，提出求償，但Meta過去類似事件事後既不補救也沒任何實質改善，在現行機制下，想必也是不了了之，雷聲大雨點小的機率大，數十萬的台灣網民無奈也無法。

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這幾年Facebook存在越來越多令人詬病的問題：觸及率常無故大降，使用者都得看演算法臉色，詐騙頻傳釣魚廣告氾濫，言論審查標準不一致，面對惡意檢舉無法有效伸張正義，臉書上水軍橫行，帶風向四處出征....這些都嚴重影響使用者環境，更別提對廣告商跟付費用戶來說，當機事件更加不公平。以上總總，讓許多人有「在惡劣不公平的臉書空間中勉強使用」的感覺，面對壟斷獨大的網路平台公司，個人即使不滿欲求去，也無啥其他選擇。

還有媒體報導這次大當機的起因不是Meta說的「技術問題」而已，而是駭客集團聯手利用「分散式阻斷服務（DDoS）」網路攻擊Meta，讓Facebook、IG及Threads等網站無法登入。若真如此，表示臉書有嚴重的資安威脅，未來一旦再遇到駭客攻擊，個人的資料保障跟使用權益何在？

台灣社群平台使用者長期的弱勢跟無奈，只能依賴政府積極出手改善。從立法管理要求落地，出面代台灣網民爭取權益，跟社群平台建立談判管道跟機制等都是可以討論的可能辦法。「數位基本法」、「個人資料保護法」、「社群平台管理辦法」、「AI人工智慧科研發展指引」等等，歐盟跟美國已經有很多相關立法可以借鏡。政府的角色有很多應該做的事，相關部會真的應該趕快動起來了！

（台灣新政協會理事長）

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