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自由開講》談「藐視國會罪」刑事罰之立法

2024/03/05 16:00

◎陳逸南

依自由時報3月5日A4版「藍營提案 藐視國會最重關3年」報導指出，立法院國民黨團昨天（4日）提出國會改革相關法案，包括國會調查權、聽證權及藐視國會罪、偽證罪等，其中，有關藐視國會的罰則，被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，也不得作虛偽不實的陳述，若違反規定且情節重大者，經院會決議送司法機關，可處三年以下有期徒刑、拘役或併科卅萬元以下罰金。全案預計今日（5日）排入程序委員會。

立法院國民黨團昨提出「國會改革五法」相關草案，對藐視國會的罰則，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。（資料照）

前述被質詢人（主要是政府官員）是否違反「答復超過質詢範圍」之規定？有關無罪推定原則、舉發責任的分配，「無責任即無處罰之憲法原則」（大法官釋字第687號）的適用等，在執行上，容易產生爭議，是可以預見的事。在尊重、保障及促進人權的時代，此項「藐視國會罪」刑事罪之立法，是否妥適，值得探究。

依現行「立法委員行為法」第7條規定，立法委員應秉持理性問政，共同維護議場及會議室秩序，不得有下列行為：

一、不遵守主席依規定所作之裁示。

二、辱罵或涉及人身攻擊之言詞。

三、發言超過時間，不聽主席制止。

四、未得主席同意，插言干擾他人發言而不聽制止。

五、破壞公物或暴力之肢體動作。

六、佔據主席台或阻撓議事之進行。

七、脅迫他人為議事之作為或不作為。

八、攜入危險物品。

九、對依法行使職權議事人員做不當之要求或干擾。

十、其他違反委員應共同遵守之規章。

違反前項各款情事之一者，主席得交紀律委員會議處。

平心而論，基於權力分立原則，立法權可以「制衡」行政權，而不是立法委員「管控」或「護航」行政官員。我們發現「立法委員行為法」第1項第1~4、6款之情事，在立法院議場內經常發生「國會亂象」，卻未進行「立法委員行為法」第28條「懲戒案之處分」，讓人質疑立法委員的倫理風範何在？引人深思。

在民主、法治、人權社會，人民期盼有脫法或違法行為之立法委員，應該特別注意本身的自律最為重要，本著「先做好自己，再要求別人」的原則，才能合乎文明社會的規範。

（仲裁人）

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