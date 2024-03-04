自由開講》2026高雄市長選戰提前開跑？！呼籲新市長重視城鄉區域發展

◎葉正興

高雄市長陳其邁兩屆任期還有兩年才屆滿，不過高雄七連霸資深立委林岱樺，近日已公開表態角逐，提前掀開2026高雄百里侯之爭序幕。

林岱樺長年札根高雄縣區，2009年獲得民進黨提名參選高雄縣長，但不久內政部通過縣市合併案，與縣長一職擦身而過。繼之2017年高雄市長黨內初選，林岱樺民調排名第三，輸給陳其邁與趙天麟。在陳其邁不能再選，趙天麟因故放棄參選，筆者身為原高雄縣民，欣見林岱樺爭取市長寶座，並樂觀其成，以不同思考模式，促進高雄城鄉區域均衡發展。

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高雄市長陳其邁兩屆任期還有兩年才屆滿，不過高雄七連霸資深立委林岱樺（中），近日已公開表態角逐，提前掀開2026高雄百里侯之爭序幕。（資料照）

高雄近年城市發展有目共睹，譬如「亞洲新灣區」圖書總館、展覽館、流行音樂中心、環狀輕軌、高雄港旅運中心等重大建設陸續完工，營造城市新風貌。但也不諱言，2010年高雄縣市合併後，土地面積由153平方公里暴增為2951平方公里，幅員廣大，在資源有限及都市優先傳統模式下，不管是陳菊或陳其邁市長，對於高雄發展僅能以「原高雄市」的規劃為主體延伸，例如鳳山區緊鄰原高雄市區，為原高雄縣政府所在地，因大東文化藝術中心、衛武營國家藝術文化中心的啟用，尚能獲得較充裕行政資源。

高雄市議員朱信強2023年在議會質詢指出，「高雄縣市合併12年，城鄉差距愈來愈大，東高雄旗美9區人口不斷流失，從12年前的14萬2千餘人，剩12萬2千餘人，為六都城鄉落差最嚴重。」原縣區的東高雄人口流失率約15%，相較高雄市12年前人口總數277萬3千餘人，至今下降為273萬7千餘人，人口流失率僅約1.5%，可見偏鄉人口流失情況非常嚴重，許多村莊走向「散庄」之路。公共建設、就業機會、文化教育等，也存在「都市與邊陲」M型化現象，由每年高雄燈會、跨年大型活動均選擇在市區，不曾跨過原縣區舉辦可見一斑。

12年來，縣區升格為直轄市後，行政區劃由「鄉」改為「區」，其實很多人是無感的。縣區從民選的鄉長，變成官派的區長，然而區長多數不是在地人，上任1~2年就準備轉任，因沒有選票壓力，幾乎不會把心思投入爭取地方公共建設，也因為區公所沒有工程經費，連基礎道路、公園都無法開闢，很多鄉村發展反而因升格而倒退。

未來不管高雄市長候選人是長期耕耘縣區的林岱樺，或其他經初選出線者，或誓言捲土重來，激動哽咽喊出要長住高雄，已經買房的國民黨不分區立委柯志恩，期待均能提出高雄縣市城鄉平衡發展的新思惟、新策略，並在當選後付諸行動。

（行政工作人員）

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