自由開講》保衛台灣：面對中共灰色地帶威脅的應對之道

◎宮臨冬

自2024年選後，中共對台採取的灰色地帶威脅急劇擴大，從諾魯斷交、M503航線南移，到金門漁船侵入我禁航區等一系列行動，顯示台灣處於一個不安寧的局面。這些舉措表明，中共不僅在520就職典禮前顯示了其對台野心，更意味著未來十年，台灣隨時可能面臨中共的入侵威脅。對新政府而言，如何在這個危險的戰爭威脅下，保住台灣的生存發展成為當務之急。

對新政府而言，如何在這個危險的戰爭威脅下，保住台灣的生存發展成為當務之急。（美聯社）

台灣應對：加強應戰意識與準備

面對台海情勢的惡化，台灣內部的應對卻並未顯現出積極性。相對於外界對於戰爭可能性的關注，多數台灣民眾似乎依然抱持著對中國表達善意、依靠美國或等待中共自亂的心態。這種缺乏應戰意識的現象令人費解。借鑒其他能以小搏大的小國，台灣必須大幅提升應戰及備戰能力。台灣的備戰虛弱，實際上等同於在「誘敵」、「自殺」，而中共正試圖測試如何在不需備齊兵力的情況下快速佔領台灣。

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台海局勢趨勢：戰爭危機與美國軍援

隨著全球局勢的不斷動盪，台海成為下一個戰爭爆發點的預測越發濃厚。這一預測可從四個趨勢得到證實：習近平的野心、中共軍力急速擴張、邪惡軸心國關係緊密、以及中共經濟下滑威脅習近平統治地位。美國在加大對台軍援方面的舉措表明，美國已經認識到真實戰爭可能性。然而，台灣國內對戰爭的觀念卻和國際判斷大相逕庭。

效法小國：學習芬蘭、瑞典、瑞士、以色列和烏克蘭

面對戰爭威脅，台灣應效法其他小國的應戰警覺及勝戰策略。芬蘭和瑞典的加入北約組織示範了對國家危機的警覺性行動。瑞士和芬蘭則通過強化國防體系和全民參與的應戰準備，展現了對抗強敵的決心。以色列則以驍勇善戰的軍事能力及全國統一戰爭意志取得勝利。這些國家的經驗值得台灣借鏡。

向烏克蘭取經：弱小國家的抗爭之道

烏克蘭在面對俄羅斯入侵時，展現了出色的抵抗能力。儘管烏克蘭軍事力量落後俄國，但他們堅守了四個月之久，成功擊退了來犯的俄軍。台灣可以向烏克蘭學習如何應對強敵的挑戰，尤其是在戰爭壓力下如何保持全民的戰鬥意志。

台灣須迅速建立強大國防體系

新政府必須快速切換至應戰模式，建立強大的國防體系，以避免迅速投降、關鍵作戰系統失能、士氣低落、兵源不足及友邦信心喪失。同時更應放棄僥倖心態、深入軍事改革、挖掘優秀將校、大幅提升國防預算以及進行全國性總體戰演習以應對日益身高的戰爭態勢。

結語：團結共抗威脅

保衛台灣是當務之急。中共的灰色地帶戰術展現了對台灣的威脅，我們不能再僥倖而待。台灣必須積極學習他國經驗，加強國防建設，提升全民抵抗意識，以團結共抗的精神迎接未來的挑戰。

（中共研究人員）

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