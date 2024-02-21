自由開講》抖音小紅書全面滲透，中共文化入侵下的台灣

◎宮臨冬

自2024年農曆龍年開始，中國政府宣布將「龍」字譯名改為「loong」，以消除西方傳統龍「dragon」所帶來的負面聯想（在西方文化，龍通常與邪惡、惡魔有關），而這不僅是語言上的微調，更是中國當代政治文化改變的象徵性舉措。在習近平強勢領導下，中國政府正積極推動「去西化」的文化政策，這種語言上的改變只是其中一環，但卻引起了國際社會的關注。

習近平政權的經濟與文化政策

習近平政權當前正奉行「築巢引鳳、騰籠換鳥」的經濟政策，意即試圖減少國際不利情勢下，對西方國家的經濟依賴，但其成效卻未達預期。同時，他「去西化」的民族主義文化政策也在中國社會引發了一系列變化，如禁止外文名、限制外國節日慶祝等，這些舉措正使中國走向封閉，漸漸脫離國際社會。

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文化迫害與宗教政策的變革

而中共不僅在文化上進行「去西化」，在宗教政策上也出現轉變，從原先相對寬容的「宗教中國化」重新轉向共產主義無神論的「去宗教化」。這種轉變導致對各宗教信徒的迫害，包括佛教、天主教、基督教、伊斯蘭教等。這種政策不僅引起了國內外宗教界的關注，也可能導致中國與宗教國家之間的衝突。

中國文化入侵對台灣的影響

而中共的文化政策甚至對台灣產生了明顯的影響，尤其是在年輕一代的身上。雖然我國政府積極推動「2030雙語政策」試圖加速台灣與國際融合、接軌，但仍然難以避免中共透過抖音、小紅書為媒介的文化滲透。因此，台灣需要更加警覺，防止自己被困在中共刻意塑造的封閉中華文化圈中。賴副總統提出的「百億學生海外圓夢基金」是一個良方，但仍需要確保受益者的廣泛性，避免被少數人壟斷。

雖然我國政府積極推動「2030雙語政策」試圖加速台灣與國際融合、接軌，但仍然難以避免中共透過抖音、小紅書為媒介的文化滲透。（中央社）

結語

中共文化政策正在對國內外產生重大影響，尤其是對台灣。台灣必須保持警覺，堅守自己的文化價值，避免被中國的政治力量所左右。同時，國際社會也需要關注中國政府對文化、宗教的迫害，以及對人權的侵犯，共同維護人類的文化多樣性和宗教自由。

（中共研究人員）

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