自由開講》你還在用抖音嗎？

盧奕語

近日，我國數位發展部對外表示，抖音、TikTok和小紅書，公部門配發設備以及公部門所屬場域均不得使用，據美國聯邦通訊委員會（FCC）提出，美國境內禁止銷售華為、中興等中國企業的通訊設備，因為「存在不可容忍的國安風險」，並指出連陸製APP亦存在相當的資安風險。

TikTok母公司是位於中國北京的字節跳動（ByteDance），過去被許多學者專家提醒有資訊外洩的疑慮，直到今年美國媒體《BuzzFeed》獨家揭露取得的內部會議錄音內容表示，非公開的個人資料包含姓名、生日、電話號碼等數據，中國都看得到，而且中國工程師擁有最高權限，可取得所有用戶的敏感數據。

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TikTok母公司是位於中國北京的字節跳動（ByteDance），過去被許多學者專家提醒有資訊外洩的疑慮！（路透社）

而由於擔心用戶個資落入中國政府手中，我國開始限制公部門資通設備及所屬場域使用，除此之外，在美國、英國、歐洲、印度等多地皆有傳出用戶數據遭中國竊取等事件頻傳，該惡意軟體可能還能夠隱蔽地搜集手機等設備的螢幕截圖、影片紀錄，或啟動任何連接的攝影鏡頭或麥克風，其竊取的手段可說是無所不用其極；此外，抖音亦會利用短影音穿插一些具有政治意圖的內容，向用戶進行中共大外宣，導致該軟體成為假訊息、認知作戰的溫床，進而間接影響我國民眾的想法。雖然我國政府目前還未限制我國民眾使用，但你願意冒著個資外洩的風險，以及老一輩和年輕一代受認知作戰的影響，持續默許那抖音的猖獗行為嗎?

（學生）

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