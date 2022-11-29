自由開講》台灣需避免選舉結果被中國利用打「認知戰」

張天泰

九合一地方選舉民進黨慘敗，日本學者野嶋剛擔憂台灣此事選舉結果，會被中國利用來打認知戰，其認知戰的目標為影響台灣輿論民情，和減緩國際社會對台灣的聲援，筆者認為野嶋剛的憂慮有其道理，而此次民進黨選舉挫敗，為人民用選票教訓執政黨，不代表國民黨表現好，而為一種討厭民進黨，所以投給民進黨最大政敵國民黨的心理，

選民並非因國民黨口號「票投國民黨，兩岸無戰場」口號而投，更不是向威權中國示好，這是必須釐清的關鍵點。

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一、歷史回顧國民黨自身的欠佳表現

回顧歷史，國民黨在今年三月間，國民黨剛遭逢四大公投全軍覆沒、台中2選區立委補選失利等一連串挫敗，政黨支持度迅速崩跌到1成5以下，緊接著國民黨內中常委選舉爆發賄選疑雲，國民黨主席朱立倫軟弱未能斷然處理，接續而來縣市長國民黨內提名爭議，引發地方反彈，朱立倫甚至出現發賀電中共20大，卻遭降級為「台灣區政黨」有損國格的荒謬行為，綜上，國民黨會大贏並不是自身表現好，而是民進黨犯了太多錯，是被自己打敗的。

二、中共對台灣仍持續認知作戰 台灣民眾不可輕忽

中共專精模仿複製，連認知作戰都要模仿俄羅斯，中共借鑑2014年俄羅斯併吞克里米亞後，就對烏克蘭實施混合戰的歷史經驗，想學習俄羅斯藉由認知作戰製造烏克蘭社會內部分裂，消耗烏克蘭經濟與社會資源，使烏克蘭民眾不信任政府的手法，中共認知作戰要把併吞克里米亞、入侵烏克蘭的模式複製貼上套在台灣身上，而中共對台灣認知作戰為四大目標，分別為「武力恫嚇壓制國人」、「挑撥離間台美關係」、「減緩國際社會對台灣聲援」、「離間台灣百姓對政府的不信任」，從中共在台灣九合一選舉前夕，仍虎視眈眈持續派11機、4艦擾台4架轟炸機進入西南空域，頻繁機艦擾台，其總目標是讓國人逐漸麻痺，達到「溫水煮青蛙」效果，甚至形成台灣內部輿論，運用「以台打台」策略施壓政府依中國條件簽訂協議、調整兩岸政策方向。

從中共在台灣九合一選舉前夕，仍虎視眈眈持續派11機、4艦擾台4架轟炸機進入西南空域，頻繁機艦擾台，其總目標是讓國人逐漸麻痺，達到「溫水煮青蛙」效果，甚至形成台灣內部輿論，運用「以台打台」策略施壓政府依中國條件簽訂協議、調整兩岸政策方向。（美聯社）

三、台灣需向國際社會傳遞正確訊息 持續強化國際社會對台灣自由民主的聲援

九合一選舉制度讓國際看見台灣的民主，也看到台灣民意的獨立性，並非被政黨勢力可任意控制，目前中國因在防疫政策的無智失敗，出現所謂的「白紙革命」，而上海及中國各地已經出現要求習近平下台聲音，但習近平仍厚臉皮想當皇帝霸佔領導位置不走，這就是台灣和中國的根本差異性，人民能透過台灣九合一選舉，進行政黨輪替彰顯台灣民主的可貴，總之，筆者認為台灣需避免九合一選舉結果被中國利用打「認知戰」，更要向國際社會傳遞正確訊息，保護台灣國家主權，持續強化國際社會對台灣自由民主的聲援。

（政治工作者、教育博士）

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