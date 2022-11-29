自由開講》白紙革命會使中共屈服嗎？

吳恩

白紙革命，是中共自64天安門事件以來影響範圍最廣的人民抗議運動，這項抗議活動，是民眾為保全自身生命及個人權益所發起的，這也代表人民對中共的作為，已到了無法容忍的地步，否則在中共的極權統治之下，民眾往往對於表達自身意見，都是懼怕遭到中共強力打壓及事後清算，並選擇悶不吭聲。

而中共自疫情爆發後，實施不當封控，導致多人死亡，才促使多起抗議活動的爆發，並利用「白紙」諷刺中共打壓反對意見無所不用其極，而中共對此大多採取暴力鎮壓的模式，打壓人民的抗議運動，有多名抗議人士已被中共逮捕，就連進行採訪的BBC記者也遭中共警方毆打後逮捕，但在數小時後獲釋，而中共為了壓制民眾聲音，甚至將抗議區域進行封鎖，不准進出，甚至中共警方已在調查參與抗議活動民眾的身分，並被「敦促」不要再有抗議舉動 。

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白紙革命，是中共自64天安門事件以來影響範圍最廣的人民抗議運動，這項抗議活動，是民眾為保全自身生命及個人權益所發起的，這也代表人民對中共的作為，已到了無法容忍的地步！（法新社）

據筆者觀察，此次白紙革命是中共人民感到生命遭到威脅後，自發性地前往抗議，各地的抗議活動並沒有組織及領頭人，且中共必定會派遣大規模警察前去鎮壓、封鎖輿論，整個抗議活動是極易被中共鎮壓，且以往的64天安門與香港的抗議活動，皆無法撼動中共政治，因此白紙革命，有極大機率會被中共鎮壓及清算，但亦有可能因中共長期壓迫民眾導致整場抗議活動持續延燒，如果發生至此，極有可能重演64天安門事件當時的血腥鎮壓。

（公務員）

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