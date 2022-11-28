自由開講》上海喊「共產黨下台」 台灣卻給習近平「侵台邀請函」！

康駿銘

中國瘋狂的防疫政策，讓經濟火上加油、生產力大減，加上人權問題嚇得外資紛紛撤出。現時的中國人每天面對突如其來的封城而提心吊膽，不斷的「做核酸」也已嚴重影響民生。烏魯木齊火災一事，除了曝露了極度僵化的官僚弊病，所謂的防疫措施竟然可以高於救災，就如同封城可以放任民眾餓死病死一樣，是只聽令於中央而執行草菅人命決策的結果外，更重要的是烏魯木齊的抗爭事件並不只有維吾爾人，還包括漢人。須知道派往新疆的漢人有著維穩的角色，是中國屯墾文化（殖民）的一種實踐，但卻加入了抗爭的行列。而且，新疆一事卻觸發了現在全中國各省市的抗爭，廣州、南京、湖南、北京、成都、上海等全中國各線城市都開始出現拆防疫站、甚至聲援烏魯木齊的抗爭行動，而上海民眾更罕有地齊聲高呼「共產黨下台，習近平下台」，四通橋的火苗看來已經得到呼應。中國的管治恐怕已到達臨界點。

新疆一事觸發了現在全中國各省市的抗爭，廣州、南京、湖南、北京、成都、上海等全中國各線城市都開始出現拆防疫站、甚至聲援烏魯木齊的抗爭行動，而上海民眾更罕有地齊聲高呼「共產黨下台，習近平下台」，四通橋的火苗看來已經得到呼應。（翻攝自推特 @Michael221022）

面對來勢兇兇的抗爭浪潮，習近平大概只有兩條路可以選擇：一是武力鎮壓；二是轉移視線（三是假裝妥協然後清算，但目前恐怕沒有這時間）。遺憾地，台灣選民讓台灣變成青天白日滿地紅藍，習近平隨時以為台灣那些帶路黨、投降派、台奸內賊已經做好水到渠成的準備，以為台灣人會夾道歡迎解放軍「統一全中國」，搞不好就會以為侵台是成本更低、更有效來解決國內問題的方式，無疑是一封給予習近平的侵台邀請函。雖然出於台灣的地緣政治及關鍵產業的重要性，應該不至於令國際放棄協防台灣，但這樣的選舉結果絕對會讓國際認為台灣人接受中國統治的錯誤信息，日後台灣要以自己的名義踏足國際舞台，恐怕再增添了難度。很可惜，藍白支持者仍然還洋洋自得以為自己教訓了民進黨，還天真認為「地方選舉干預不了中央決策」，卻不知道縣市首長其實在戰時擔當著民防指揮的重任。仇恨牌與認知作戰竟能為台灣帶來如此大的傷害，這才是台派必須認真檢討的問題。

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圖為總統兼民進黨主席蔡英文26日召開「2022年地方選舉結果」記者會，對於2022九合一大選大敗，帶著秘書長林錫耀（右）宣布辭黨主席負責。（路透社）

（台灣基進國際部專員）

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