博硯「說」法》錯把游擊戰當正規戰 輸球就是必然

全台教訓民進黨氣氛很高昂，即使民進黨勝選的城市如高雄、屏東與台南，民進黨也沒有守住往日榮光，問題究竟出在哪裡？

胡博硯／東吳大學法律學系教授

民進黨在濁水溪以北大敗的結果，選前就已被日本學者小笠原欣幸預測中，但這個結局早已有跡可循。

民進黨在本次縣市長選舉大敗，比2018年執政低谷時的成績還差。

這次的選舉對民進黨來說可謂出師不利，首先在提名階段就出現諸多問題，造成時程上的拖延。最後搞出「主席徵召」，最直接的效應就是沒收初選，這導致在桃園鄭寶清憤憤不平，儘管他的參選沒對於選舉結果並有直接影響，但是林智堅的參選卻可能是改變這次戰局走向的重大原因。

請繼續往下閱讀...

事實上，林智堅市長的執政成績沒有問題，但他的抄襲案打壞了人設、挑戰了誠信的底線。而民進黨處理的方法卻是直接衝撞學倫審查，最終就只能撞牆。側翼粉專四出，醜化學校與個人，這樣的攻擊法無法挽回結果，徒被看破手腳。這個問題沒有處理好，後果遺留到如今，鄭運鵬倉促出戰，最終結果可想而知。

新竹的問題很多，高虹安在處理辦公室管理上，問題非常的大，即使順利當選，之後也必須面司法檢驗。選舉期間民進黨將所有攻擊能量聚焦在她身上，其實並無法平息民間教訓民進黨的聲浪。選舉期間，高虹安本人的爭議，不管是工作倫理或是北一女樂儀旗隊等，能否被選民接受還是疑問，但綠營的砲火量並不成比例。回頭看選舉的結果，竹科所在地的新竹市東區高虹安得票最高，可茲證明。

最後對高造成打擊的反而是林耕仁，倘若由林耕仁持續對她的攻擊火力，或許有機會扭轉戰局，這是因為綠營的票數已無法再成長，若由側翼粉專做為對高的攻擊主力，對於增加綠營選票無益，能增加僅有棄保的機會。選舉的結果幾乎是在選前幾天就已註定。但新竹市一地攻佔所有媒體版面，掩蓋其他地區的選戰話題，讓基隆、花蓮、新北等地的選情相形失色。

在台北市市長的選情上，雖然是三角對戰的局面，但不可否認，陳時中在台北市的仇恨值非常的高。綠營認為的防疫成果，對許多台北市民並不接受，高端疫苗的論理，也只能在同溫層裡發酵。選舉本該趨吉避凶，綠營在策略上卻讓相關疫苗爭議在選舉後期因「掮客說」再度成為爭議焦點，反而讓選情更為不利。回顧選舉期間，一連串的文宣操作失誤，加上又讓側翼粉專過分搶戲，終究無力回天，這些操作不但撼動不了那些本來就不會投給陳時中的選民，還讓爭議掩蓋住陳時中所有的正面訊息。陳時中是敦厚的人，但在對手下駟對上駟，用幾個攻擊手就能完全纏住候選人，該如何對戰？這些錯誤操作不但對台北市的選舉結果有影響，對全台選情亦然。

另一方面，缺乏長期對地方的經營與人才培養，即使對手分裂，也不代表有戰勝機會，例如苗栗。這次苗栗泛藍分裂，看似是民進黨的機會，可以鼓動棄保，不過，宋國鼎的得票可說是對民進黨不滿意的選票，與2018年台北市長選舉，綠營選民棄姚文智而保柯文哲不同，如果過去你能成功操作，對手當然也可以如法炮製。僅管藍營選票是分裂的，但鼓動棄保的重要條件是要有足夠的差距，前提是必須要有可信的民調，那麼到底有沒有民調是正確的？

新北市本身就是艱難的局面，上次老縣長蘇貞昌戰了九個月最後輸給侯友宜，林佳龍在百般無奈的情況下上戰場，中間還因確診缺席十幾天，儘管最終結果是意料中之事。但我們要問的是，未來綠營還有誰可以在新北一戰？

全台教訓民進黨氣氛很高昂，即使民進黨勝選的城市如高雄、屏東與台南，民進黨也沒有守住往日榮光，2014年賴清德以71萬票對26萬票大贏對手，這樣的差距如今已難以想像。抗中保台的牌一路打來已見疲態，尤其在台北市更是反效果，這不僅僅只是地方經營的問題，更考驗過往中央執政的成績，在青年低薪、居住正義上，持續衝擊年輕選民的投票意向。

不可否認，敗選的團隊幕僚都有用心提出政見與論述，但戰略上最終卻以游擊戰取代正規戰、以側翼的八卦故事取代政策辯論，這些故事不是沒有意義，但佔用過多版面，把該正面散播的訊息蓋過，讓那些政見與論述成為徒勞。處理政策議題向來是民進黨的強項。如果要進行選後檢討，我建議民進黨要面對黨內民主的問題，回歸到自己的強項，並且承認對手這次選戰打得比自己還要好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法