社論》防疫成功 選舉失策

九合一大選因為是地方選舉性質，民進黨訴求的抗中保台，似未引起廣泛的、積極的共鳴，特別是在超穩定結構選區。圖為總統兼民進黨主席蔡英文昨晚帶著秘書長林錫耀（右）宣布辭黨主席，為敗選負責。（記者塗建榮攝）

經過熱烈的競選過程，九合一地方選舉塵埃落定。蔡總統宣布辭去民進黨主席，但慰留口頭請辭的行政院長蘇貞昌。朱立倫保證，國民黨未來一定會提名對的人，如此二○二四大選才有機會勝選。柯文哲則表示，民眾黨第一次參與地方選舉，選舉結果顯示地方經營仍需要時間。民主，已經成為家常便飯，這次的投票率不算高，顯示不少人並不重視這次選舉，因為它不涉及中央政府的政權輪替。

整體分析，有待中選會完整統計。初步來看，這次選舉結果，應該說是執政黨受到挫折，在野聯盟（藍、白、無黨）佔了上風。回顧最近幾次地方選舉，二○一四由於太陽花學運效應，民進黨獲得四席直轄市長、九席縣市長，友軍柯文哲贏得首都。二○一八在韓流夜襲之下，民進黨版圖縮水，直轄市長剩兩席，縣市長剩四席。韓國瑜被罷免後，陳其邁贏得補選。這次，民進黨在直轄市，丟掉桃園市，又回到兩席；基隆市、新竹市，也不克薪火相傳。去年底四大公投，桃園市都是同意票（國民黨背書）多於不同意票，警訊已見端倪。小英欽點的接棒人林智堅，一開始就遭遇論文門逆風，倉促之間換上鄭運鵬。於今看來，此一折騰拖累了桃竹選情。這麼要命的戰略錯誤，誰應該負起最大責任，這是民進黨要檢討的問題。

請繼續往下閱讀...

因為是地方選舉性質，民進黨訴求的抗中保台，似未引起廣泛的、積極的共鳴，特別是在超穩定結構選區。這個現象，不知國際如何解讀。反觀在野陣營，以抹黑防疫、抹殺國際讚譽的防疫成就。而林姿妙、高虹安涉貪疑雲，則被反咬成政治追殺。誠然，選舉本來就是各憑本事，什麼招數都用得出來。令人不解的是，在野的民進黨，政治攻擊火力十足，一旦執政卻變成他們在野時攻擊對象那麼軟弱無力，過半席次的立委沒什麼辯護能力，無法像過去那樣說服選民孰是孰非。

民進黨新的地方版圖，比二○一八還要低迷，零星亮點是陳光復光復澎湖，鄭朝方拿下新竹縣治竹北市長。一項今年六月的政黨支持度調查顯示，民進黨三十一．一％，國民黨十四％，民眾黨七．八％，這種形勢對民進黨本應有利。細加思考，選舉結果的落差，可能是國民黨的地方組織、動員依舊比較有力，而民進黨至今仍疏於經營地方，習於訴諸高層次的政治理念。然而，地方選舉比較接近生活日常，抽象的政治理念難起動員作用。另，在野黨的選舉策略，現在比過去更凌厲，仇恨值動員、棄保提名同志，還在打正規戰的民進黨，似乎有點措手不及。

不得不說，這次選舉，在野黨打得比執政黨還認真。綠營，蔡英文第二任期已過半，接班問題可能滋生內部矛盾，有損槍口一致對外的戰力。而在野的藍白陣營，著眼於兩年後的大選，卻有一個下架民進黨的戰略交集：民進黨敗選最大化，符合個別跟共同的利益。朱立倫，必須防止藍營出現新共主。柯文哲，為了大選入場券，必須保留藍白的合作空間。這次選舉，朱、柯各有所得。只是，二○一八到二○二○的逆轉已印證，這場地方選舉跟二○二四的大選未必有必然關係。更何況，林姿妙、高虹安各自的涉貪疑雲，未來仍有司法過程，「當選過關」還有變數。

台灣民主之路，方向已經確定，但前進速度還有不同看法。這次投票，十八歲公民權修憲複決案，本可令民主向下扎根。尤其是，快速老齡化的台灣，通過十八歲公民權，堪稱一種世代正義。公民權向下延伸，可以促進有利於年輕世代就業、所得、生育的政策環境，避免我們的國家過度往社會福利傾斜，從而增加年輕世代的扶養負擔。但事實證明，公開宣稱支持十八歲公民權者，對其支持者進行反動員宣傳，致使四十一萬年輕世代還要繼續再等。而年輕世代的聲音，無法平衡日益老齡化的社會，世代矛盾是否會衍生更多問題，值得憂慮。

民主防疫典範，印太民主領頭羊，可信賴的供應鏈，對於這次選舉結果，相信這些台灣成就的人，對這樣的選舉結果要警惕，卻不能也不必懷憂喪志。從另一個角度來看，蔣萬安擊敗黃珊珊，就是否定政績吊車尾的柯文哲；國民黨的勝利，可能激化該黨基本教義派、本土實力派的矛盾。於是，二○二四還是個未知數。台灣防疫成功的故事，得不到置身安全自由者的肯定，具體讓國際社會見識到，台灣民主活力之不可預測。而今天沒有去投票的人，假使發現結果不如自己理所當然的想像，兩年後應該會更珍惜手中的一票吧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法