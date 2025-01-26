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自由開講》罷免！罷免！罷免爛委去！

2025/01/26 08:30

◎張世賢

日前在晚間8點「年代向錢看」的節目裡，有罷免藍委志工唱了一首改編自老蔣時代《反攻大陸去》歌詞的歌，創意十足，令人莞爾，筆者認為可以作為推展這次大罷免運動的主題曲。

陳凝觀「年代向錢看」節目，近來鎖定大罷免議題。（取自「年代向錢看」臉書）陳凝觀「年代向錢看」節目，近來鎖定大罷免議題。（取自「年代向錢看」臉書）

筆者一九五一（民國四十）年入學國校後，最常聽、最常唱的歌曲之一，就是這首《反攻大陸去》，小小年紀根本不懂什麼「大陸」、「反攻」和「共匪、俄寇」，只感覺「反攻！反攻！反攻大陸去！」唱起來氣勢磅礡，節奏輕快，長短適中，琅琅上口，如今年過八旬，都還記得它的旋律和大部分歌詞。不管老蔣當年是真反攻或假反攻，這首歌確實凝聚了那個年代軍民同心協力「消滅共匪」的士氣，功在反共。

弔詭的是，物換星移幾度秋，這首歌在台灣漸漸成了絕響，老蔣的徒子徒孫好像忘了還有殘害父祖輩的仇敵，其中且有不少和他們眉來眼去，企圖裡應外合佔據台灣，推行獨裁專制，年來藍白立委憑藉人數優勢，公然在前往對岸領旨後，回台以暴力進行「立法政變」，是二戰結束以來台灣面臨的、最嚴重的生死存亡危機連平日對政治冷感的中立選民都極度不安，紛紛在各地串聯起來，響應釜底抽薪的民主運動，罷免那些聯共毀台的爛委。

藍白立委憑藉人數優勢，公然在前往對岸領旨後，回台以暴力進行「立法政變」。（資料照）藍白立委憑藉人數優勢，公然在前往對岸領旨後，回台以暴力進行「立法政變」。（資料照）

民主運動需要藉助歌曲來凝聚士氣，古今皆然。一七八九年的《馬賽曲》，引領法國人民推翻了路易專制王朝；西貝遼士的《芬蘭頌》，促成了芬蘭民族主義的覺醒，終在一九一七年脫離俄羅斯魔掌而獨立。二零零四年二月二十八日的「百萬人牽手護台灣」運動，以《伊是咱的寶貝》為主題曲，感動了幾百萬人出來共襄盛舉，間接促成了陳水扁總統的連任。這些都是國內外民主運動史上的著例。

《反攻大陸去》這首反共老歌非常通俗，唱起來令人熱血沸騰，如今正好可以利用它那鏗鏘有力的旋律，改編歌詞啟迪民眾，參加為子孫福祉而反共保台的罷免爛委運動。爛委們的惡劣言行，已讓許多深藍選民都沒法接受，他們唱起這首耳熟能詳的華語反共老歌，必定十分有感，改編之後必能迅速傳遍大街小巷，激起罷免爛委的浪潮。筆者試擬改編歌詞如下，期能拋磚引玉，出現更好的版本。

罷免 罷免 罷免爛委去

罷免 罷免 罷免爛委去

爛委是敵國的同黨

爛委是賣國的敗類

台灣福摩莎 美好的國家

不能讓敵國侵門踏戶

不能讓爛委裡應外合

我們要罷免爛委 我們要保衛台灣

合力罷免 保衛台灣

把民權行使 讓台灣平安

（作者為退休公務員）

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