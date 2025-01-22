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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚文明的榮光

2025/01/22 05:30

◎ 李敏勇

面對台灣的政治紛亂，我常想起一九八○年獲頒諾貝爾文學的波蘭詩人米洛舒的一首詩〈咒語〉。「⋯美和青春是理和詩／她們的結合是為良善服務／⋯她們的友誼會充滿充滿榮光，她們的時光沒有界線／她們的敵人會把自己交付毀滅」

當年，流亡美國的米洛舒在美國柏克萊加州大學教授斯拉夫文學，他堅信波蘭會恢復民主自由體制。在東歐諸共產國家流亡海外的詩人中，他的信念特別動人。比起猶太裔蘇聯詩人布洛斯基這位一九八七年諾貝爾文學獎得主，在蘇聯解體後，認為自己的國家已不存在，並未返回俄羅斯，死後選擇葬於威尼斯；以及一九八四年諾貝爾文學獎得主，捷克詩人塞佛特和一九九六年諾貝爾文學獎得主，波蘭女詩人辛波絲卡，兩位堅持在自己的國度，不附和共產體制的詩人，米洛舒呈顯特殊的文明批評風景。

東歐諸國在二戰期間都被納粹德國佔領，當時的扺抗軍是共產黨游擊隊，一如淪陷的法國。但戰後的法國，共產黨只是左派政治力量之一，右派、保守主義的戴高樂重建法國。德國被分割，東歐國家則全面形成共產政權，一直到一九九○年代才全面翻轉政權，脫離共產體制。從原稱民主德國的東德，柏林圍牆被拆後，經由一次選舉，無一例外地脫共化。米洛舒、塞佛特、辛波絲卡的信念呈顯文明的榮光。

共產體制是馬克思主義的內涵加上列寧主義的形式造成的政治現象，在中國更被民族主義催化為重建帝國光榮。西方的東歐，二戰後共產體制不及五十年就解體；原發地俄羅斯也一樣，不及百年。但中國和北朝鮮以東方專制主義鞏固了共產體制，藉由民族主義的意底牢結，固守權力版圖。中國更以走資化突破經濟困頓，形成右經濟左政治的兩人三腳現象。

台灣在轉型民主後，因國家不全症候，中國國民黨反動力量趨附中國，不珍惜民主轉型後的自由，政治動向恰與東歐自由化相反，反動無比。自由體制趨向不自由；民主體制趨向不民主。違反世界文明的潮流；違背人類歷史動向。

看到政黨惡鬥，政治紛亂，以反共戒嚴獨裁專制的中國國民黨在台灣民主化後聯共制台亂政。許多對台灣走上正常國家之路有期待的人，對自由、民主有憧憬的人，或許失望，或許懊惱。這時候，請體會波蘭詩人米洛舒〈咒語〉的信念：邪惡的敵人會把自己交付毀滅。走向自由之路的台灣人要堅信文明的力量，守護國家。台灣上勇！島嶼恆春！

（作者是詩人）

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