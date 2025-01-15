自由廣場》（鏗鏘集）台灣政黨政治的病理現象

◎ 李敏勇

民進黨在二○○○年贏得總統選舉，陳水扁連任兩屆總統，台灣的中華民國進入政黨可經由選舉輪替執政的時代。但是，民進黨內的權力競逐也有內部裂解現象，而外部的台灣國家條件未充分形成，更形紛亂。戒嚴時期，許多政客附和專制反民主；自由化後，一些政棍利用民主破壞民主。

中華民國在台灣，一九四五年到一九四九年仍連帶著中國。一九四九年到一九九二年是殘餘中國，大多數期間均為中國國民黨戒嚴統治。許多台灣人進入黨國體制，成為共犯結構、分贓體系的成員。一九八六年，民進黨成立，組成份子來自黨外運動參與者，與中國國民黨內的台灣人形成競逐現象。

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中國國民黨內的台灣人和外省權貴有競逐性，原只被流亡殖民論者視為地方派系牛鬼蛇神的黨人，隨著權力條件經由選舉形成，逐漸重要。但李登輝曾援引配合民進黨參與台灣民主化的中國國民黨附和力量，已因政黨競逐而成為歷史。

一九九六年，總統直選時，李登輝約五十％加上彭明敏約廿五％，合計佔百分之七十五的台灣意識論選票，隨著複雜的政治形勢而不盡存在。以民進黨和中國國民黨為主的選舉權力競逐形成拉距狀況，成為紛亂現象。當前政黨並非左右之分，而是台灣黨和中國黨的差別。

政治的權力競逐是我要、我執。即使民進黨人，也有執意個人權力，派系第二，黨再次之，國家更次之的現象。民進黨也有未獲分配權力後，反面相向多政治人物。大眾傳播媒體充斥著昔日民進黨公職、黨職，砲口四射向內，反映的就是權力變色龍的變節現象。有些是品德問題，有些是個性使然，利益形態和意識形態交相作用。

相對於中國國民黨曾長期執政，挾黨政軍特以及意識型態控制條件的制約，黨內台灣人政治人物被馴服性嚴重；而民進黨從黨外運動起家，五湖四海，頭角崢嶸，黨意制約較弱，雖然脫黨即斷送政治前途，卻容易一人一把號。神離的中國國民黨人可以貌合；而民進黨人常常神離。

（台灣）民進黨和（台灣）國民黨的正常政黨政治尚未能形成。中國國民黨的中國意理混淆國家分際，從殖民性轉而連結敵意中國更是嚴重。民進黨在文化領域的社會條件遠遜於存有流亡殖民性的中國國民黨，或疏離群落，大眾傳播媒體吸收許多離開民進黨的轉向、變節者，反面相向，影響的不只是民進黨，更影響了台灣的主體性重建。柯文哲依靠民進黨支持而形成政治力，以對抗中國民黨起家，組成民眾黨後卻連結中國國民黨以求壯大，也因為這種政治病理。

（作者是詩人）

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