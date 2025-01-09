自由開講》冷處理柯案 關注惡法掏空台灣／大罷免-民進黨應和公民團體一起戰

◎ 朱孟庠

國會「協商政治」文化已經不存在，此刻進入了「你死我活」的「零和遊戲」，敵人狠、殘，「想當家不鬧事」地擺斯文，就會被生吞。二○二五年總預算歲入編列三兆一五三四億元，卓院長擁有數兆的預算支配權，面對國會惡修三法，請挺身站在第一線，拿出辦法；民進黨也應記取基隆罷免失敗教訓，罷免請和公民團體一起戰。

中共透過國民黨傅崐萁們掏空國會，危害台灣民主憲政及國家安全。（資料照）

中共透過國民黨傅崐萁們掏空國會，危害台灣民主憲政及國家安全，很遺憾，媒體及政論節目劃錯重點，把柯文哲的京華城案捧過頭，若沒人理柯案，黃國昌等也囂張不起來。經濟累犯傅崐萁，搞殘憲法法庭；沒收公民罷免權；僅以7頁A4紙挖掉中央3700億，排擠國防、社福、教育等預算…一波波的舔中亂台法案繼續上演。廉價成本搞出的「政變」，台灣將付出多大的代價？對年輕世代影響更大！這才是重點。

請繼續往下閱讀...

韓國親中在野黨擁有國會多數，癱瘓施政，政局動亂，逼到總統發布戒嚴，國會彈劾總統，檢調赴官邸逮捕尹錫悅，韓國政局的動亂，觸目驚心，影響民生、社會，台灣絕不能步韓國後塵。中共侵台戰爭已經開打了，戰場在國會！危急存亡之際，幸！公民團體發動全國大罷免運動，罷免藍委就是罷免傅崐萁。

然連署不容易，曾負責六年前「二○二○東京奧運正名運動」，對連署有絕對敏感度，真正熱度起來，記得是在「東亞運」被中共打壓後，媒體報導，民眾憤怒到達高點，實體連署及郵寄才增加，因此空軍宣傳是重點。

今早在兩個市場做「永和清林」連署，「罷免林德福就是罷免傅崐萁」，果如預期，民眾並不知道被判違憲的「國會擴權五法」，及近日的「國會三惡法」的影響，但全都熟知柯案進度。傅崐萁們掏空國會，種種出賣台灣的惡形惡狀，政論節目中除了陳凝觀的《年代向錢看》連續地關注報導，深入分析批判，其他多冷處理，焦點、熱度始終放在柯的京華城案。

全台掀起罷免藍委潮，花蓮「拔傅」活動現場沒有桌子，民眾克難在廣場水泥椅上寫連署書，要罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

呼籲媒體及綠營民代不要再花時間及版面去理會民眾黨那群無良政客，將全部精力放在全面殲滅中共同路人，避免「國會人大化」，「台灣香港化」。在票票不等值下，二十三萬的選民，竟擁有九位立委席次，離島、原住民的立委已成為國安破口，加上寄生中國的紅統立委，這才是台灣國安大問題！

沒有熱起來，連署就不易。擺著實體攤位等著連署者上門的公民團體，或許會有錯覺以為熱度有起來，罷免能成功。主動過來簽的都是關心政治，有相當認知的同溫層，但要知道真實狀況，就要主動出擊，進入市場、公園…深入角落大力宣導，不斷地辦說明會，綠營民代要將議題拉回國會。國民黨在地方的勢力是盤根錯節，今天即使連民進黨加進來，若不用全力，根本都撼動不了KMT，本土政權保衛戰，全國大罷免，僅公民團體還單薄了些。

國民黨在地方是多數，國會也是多數，法由他制定，由他指揮。民進黨若要真當家，必須穿回草鞋，捲起褲管、挽起袖子！拚命！戰爭已經開打了，戰場在國會！曹興誠反問：民進黨你當家了嗎？你沒有當家，是傅崐萁在當家，是共產黨在指揮，民進黨若避戰，將來你要承擔後果。罷免，民進黨必須和公民團體一起戰。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法