新聞線上》奪權毀憲爭產大戲外一章

記者陳杉榮

立法院歲末藍白兩黨合謀，上映「奪權毀憲爭產」大戲，驚心動魄，劇力萬鈞，對國政的衝擊與傷害，較上會期的「國會擴權法案」，有過之而無不及。民進黨團總召柯建銘痛斥朱立倫、韓國瑜、傅崐萁、黃國昌為「賣台亡國四人幫」，顯見多麼氣憤！外界也在觀察，面對青鳥激憤的民意，賴清德總統會不會全面對抗，把立法院「李全教化」？最後執政黨採覆議、釋憲、暫時處分和補提名的方式因應，執政步調成熟穩健。

國、眾兩黨自立委選舉拿下多數席次後，擺明就是要「奪權、爭產」，傅崐萁的國會擴權法案，接續在「要讓民進黨找不到人當部長」的狂妄口吻下推出，財政收支劃分法也緊接而來，有兩位縣市長的民眾黨也插一腳。在野黨利用席次聯合，修改法案促使執政黨鬆綁或者編列預算挹注，本是正常手段，上會期的「國會擴權法案」，卻是手段粗暴，並未履行正常議事程序，是典型的「多數暴力」，但在韓國瑜的包庇下，強行三讀。

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藍白國會擴權，破壞權力分立，某種程度而言已經背棄選民契約，經大法官釋憲，化解危機，也給藍白兩黨下台階。未料國、眾兩黨變本加厲，本會期強推「奪權毀憲爭產」三法。選罷法完全不理會內政部的意見；憲訴法完全排除司法院的專業；財劃法完全沒有財政部的參與，「就是要硬幹」，韓國瑜再度上演了漏夜舉手表決的醜劇。

柯建銘痛罵朱立倫、韓國瑜、傅崐萁、黃國昌為「賣台四人幫」，或許許多人不認同，懷疑「有這麼嚴重嗎？」但從傅崐萁上會期率領國民黨立委到北京晉見中國全國政協主席王滬寧，以及本會期前往香港，究竟「所為何來？」朱立倫和傅崐萁必須向全國人民說明，為什麼把共產黨當朋友，把民進黨當敵人？國民黨早晚必須作出交代。

這次漏夜強行三讀財劃法，也同時暴露國民黨的矛盾。除了刻意把民進黨主政的高雄市和台南市兩都打下去之外，國民黨主政的四都也有玄機。朱立倫是會計學教授，嫻熟財政稅務會計，蔣萬安的台北市富上加富，侯友宜的新北市增量排第二，張善政的桃園排第三，盧秀燕主政的台中市是台灣第二大都市，在藍四都卻排名「倒數第一名」，說不是故意賞給想要選黨主席和總統的盧秀燕一個「大排頭」，誰能相信！朱主席和傅總召「爭產」三千多億元，藍營十五個地方諸侯能不感念在心嗎？黨內選舉要支持誰，還用說嗎？

藍白毀憲亂政，當然是對賴清德總統的挑釁，沉不沉得住氣，是嚴酷的考驗。民進黨作出覆議、釋憲、暫時處分、補提名因應選罷法、憲訴法、財劃法和七位大法官都被否決的決策，化解新的對立。執政的路還很長，藍白的監督和挑戰不會少，所謂英雄比氣長，選舉已經輸了席次，執政不可輸了民意，唯有訴求多數民意支持，才是反制在野國會多數席次的正道。

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