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自由開講》民進黨該決定態度 別再瞻前顧後

2025/01/13 13:00

◎ 阿興博士

國會亂象已經危及台灣安全及發展，國會只有全面改選才能有救，所以民進黨不能再畏首畏尾，不能再受限於當家不鬧事，或是害怕讓罷免活動被貼上民進黨側翼之標籤，或是國民黨也因而推動罷免民進黨某些立委。

國會亂象已經危及台灣安全及發展，民進黨不能再畏首畏尾，不能再受限於當家不鬧事，要拿出態度，直接面對問題。（資料照）國會亂象已經危及台灣安全及發展，民進黨不能再畏首畏尾，不能再受限於當家不鬧事，要拿出態度，直接面對問題。（資料照）

其實，這些擔心都是多餘的，筆者之前就已經提到，對付流氓不用講太多道理，既然現在民氣可用，就全面的對決吧，否則台灣將步上香港後塵。

若對決的結果，民進黨大贏全面掌握國會，推動福國利民之政策，提升台灣國防，乃全民之福；若結果不如預期，也是台灣百姓的選擇。

若國會能全面改選，筆者認為，民進黨不能再用以往的思維，左顧右盼，應該像美國川普一樣有魄力及決心，對以往國民黨時代制定的不合理的國會，進行全面的改革，包括金門、馬祖以及原住民立委席次應減少，不分區立委也應該改成可以罷免。

此外，對敵人仁慈就是對自己殘忍，其實中共對台灣的戰爭已經開始，所以，對中共在台灣的同路人及代理人，不能再坐視不管。政府國安單位每年多少的預算，但對於共匪的滲透，卻不夠有積極的作為，還要網紅冒著生命危險揭發相關不法。

筆者認為，對這些共匪，政府相關單位應該要像掃黑一樣全面掃蕩，無論是滲透在宮廟系統、教育系統、軍方系統，國會應制訂嚴刑重罰。

此外，共產黨最專長的就是說謊，最擅長的就是包裝及行銷，欺騙許多貪財好利的無知之徒，藉由各種媒體網路，鋪天蓋地的威脅利誘，讓有些台灣百姓，天真的以為讓中共統治好像也不錯，他們不知道共產黨的殘暴及真面目。所以民進黨政府有義務從教育及媒體著手，積極應戰，讓百姓認清中國共產黨的真面目，否則再不作為，真的是愧對台灣百姓。

（作者為科技公司主管）

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