自由開講》挪用流行文化 跨域大罷免的政治與文化意義／捍衛主權獨立的民族自決

◎ 朱孟庠

近日全球最夯的流行曲《APT》阿帕之，成為台灣大罷免的文宣曲《啊罷之》的原型，諧音有趣，詞曲、肢體語言的挪用，反諷十足，流行曲進入家戶，嘲弄「吃相難看」的國民黨，以儀式顛覆的政治具文化意涵。

大罷免的文宣曲之一《啊罷之》，改編自歌曲《APT》，並將立委葉元之置入歌曲中，嘲弄「吃相難看」的國民黨，反諷意味十足。圖為國民黨立委葉元之。（記者林欣漢攝）

薇害民主、刪除紅薇；剷除黑芯、永和清林、文山退葆、板橋大刪元……全國大罷免正串聯中，其中歌曲「啊罷之」更是挪用《APT》精妙，政治人物被嘲諷就玩完了，看來葉元之是罷定了，但不會只罷一個，這是個全面性的大罷免，是政治但也是一場可用心詮釋的文化運動，展現台灣人的意志與思想。「退葆」是退中國、「除薇」就是除中國、「拔傅」更是拔中共統戰…具有當代意義。

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文標、動漫、作曲、影片、戰略…創意十足，「跨域」統整，全國大罷免成了「語境」精妙的當代藝術，一場場「跨境」語彙翻新，突破同溫層，視覺、聽覺、文字、傳媒奔放熱力，展現台灣人主體認同之宣示，大罷免是一次民族自決的大公投。

動漫有趣、文字犀利…幽默反諷、嘲弄顛覆，一場天才型的罷免，年輕人展現才華，國民黨的霸權意識，在這場犀利嘉年華式的嘲諷下，顯得荒誕、顢頇，年輕人的憤怒透過創意，成了最精妙的武器，引起全國公民關注，「傅崐萁們」與「中國統戰」必將解體。

國民黨國會立委在傅崐萁的失速列車下開門迎敵，通過一樁樁親中法案後，現正飆速掏空中央；擋國防預算太顯眼了，於是換一招把中央錢挖光，沒錢買新式武器，也沒錢製造潛艦…就能讓北京中央龍心大悅？但青鳥看得清楚，失速列車最終就得翻車，才停得下來。

而國民黨地方縣市長，一個個敵、我不分，台東縣長饒慶鈴會見國台辦主任宋濤，竟未向陸委會報備，宋：「一家人有事好商量」，饒縣長和敵人是一家人；雲林縣長張麗善被曝光於八炯紀錄片統戰名單中；機艦圍台還搞雙城論壇，當上海市抓了台北市民馬曉光，蔣萬安竟連哪個單位抓的都不知道，市民被抓，不敢吭聲，什麼都不做。

台東縣長饒慶鈴（左）到中國會見國台辦主任宋濤，竟未向陸委會報備。（中央社）

當這個中國黨已經失速，小罷免掀不起驚滔駭浪，柯建銘提出全面大罷免，近因當然是國會修惡法所引爆的憤怒與對立；但遠因是國家認同的對立，被壓迫的台灣民族，歷史的苦難已擠壓出的台灣主體意識，終須面臨「國共合力制獨」的決戰，大罷免就是一次全面清洗，宣誓守護台灣主權獨立的意志。

國民黨在地方的勢力是盤根錯節，罷免若進入第二階段，連署達標十分艱困，今天即使連民進黨加進來，若不用全力，還是撼動不了KMT。本土政權保衛戰是「中國的台灣」與「台灣人的台灣」的決戰。青鳥罷免標語「我養狗，我不養走狗；我繳稅，我不養雜碎」，「更不是為了養共匪！」…就是台灣人的決心。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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