晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》挪用流行文化 跨域大罷免的政治與文化意義／捍衛主權獨立的民族自決

2025/01/17 16:00

◎ 朱孟庠

近日全球最夯的流行曲《APT》阿帕之，成為台灣大罷免的文宣曲《啊罷之》的原型，諧音有趣，詞曲、肢體語言的挪用，反諷十足，流行曲進入家戶，嘲弄「吃相難看」的國民黨，以儀式顛覆的政治具文化意涵。

大罷免的文宣曲之一《啊罷之》，改編自歌曲《APT》，並將立委葉元之置入歌曲中，嘲弄「吃相難看」的國民黨，反諷意味十足。圖為國民黨立委葉元之。（記者林欣漢攝）大罷免的文宣曲之一《啊罷之》，改編自歌曲《APT》，並將立委葉元之置入歌曲中，嘲弄「吃相難看」的國民黨，反諷意味十足。圖為國民黨立委葉元之。（記者林欣漢攝）

薇害民主、刪除紅薇；剷除黑芯、永和清林、文山退葆、板橋大刪元……全國大罷免正串聯中，其中歌曲「啊罷之」更是挪用《APT》精妙，政治人物被嘲諷就玩完了，看來葉元之是罷定了，但不會只罷一個，這是個全面性的大罷免，是政治但也是一場可用心詮釋的文化運動，展現台灣人的意志與思想。「退葆」是退中國、「除薇」就是除中國、「拔傅」更是拔中共統戰…具有當代意義。

文標、動漫、作曲、影片、戰略…創意十足，「跨域」統整，全國大罷免成了「語境」精妙的當代藝術，一場場「跨境」語彙翻新，突破同溫層，視覺、聽覺、文字、傳媒奔放熱力，展現台灣人主體認同之宣示，大罷免是一次民族自決的大公投。

動漫有趣、文字犀利…幽默反諷、嘲弄顛覆，一場天才型的罷免，年輕人展現才華，國民黨的霸權意識，在這場犀利嘉年華式的嘲諷下，顯得荒誕、顢頇，年輕人的憤怒透過創意，成了最精妙的武器，引起全國公民關注，「傅崐萁們」與「中國統戰」必將解體。

國民黨國會立委在傅崐萁的失速列車下開門迎敵，通過一樁樁親中法案後，現正飆速掏空中央；擋國防預算太顯眼了，於是換一招把中央錢挖光，沒錢買新式武器，也沒錢製造潛艦…就能讓北京中央龍心大悅？但青鳥看得清楚，失速列車最終就得翻車，才停得下來。

而國民黨地方縣市長，一個個敵、我不分，台東縣長饒慶鈴會見國台辦主任宋濤，竟未向陸委會報備，宋：「一家人有事好商量」，饒縣長和敵人是一家人；雲林縣長張麗善被曝光於八炯紀錄片統戰名單中；機艦圍台還搞雙城論壇，當上海市抓了台北市民馬曉光，蔣萬安竟連哪個單位抓的都不知道，市民被抓，不敢吭聲，什麼都不做。

台東縣長饒慶鈴（左）到中國會見國台辦主任宋濤，竟未向陸委會報備。（中央社）台東縣長饒慶鈴（左）到中國會見國台辦主任宋濤，竟未向陸委會報備。（中央社）

當這個中國黨已經失速，小罷免掀不起驚滔駭浪，柯建銘提出全面大罷免，近因當然是國會修惡法所引爆的憤怒與對立；但遠因是國家認同的對立，被壓迫的台灣民族，歷史的苦難已擠壓出的台灣主體意識，終須面臨「國共合力制獨」的決戰，大罷免就是一次全面清洗，宣誓守護台灣主權獨立的意志

國民黨在地方的勢力是盤根錯節，罷免若進入第二階段，連署達標十分艱困，今天即使連民進黨加進來，若不用全力，還是撼動不了KMT本土政權保衛戰是「中國的台灣」與「台灣人的台灣」的決戰。青鳥罷免標語「我養狗，我不養走狗；我繳稅，我不養雜碎」，「更不是為了養共匪！」…就是台灣人的決心

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書