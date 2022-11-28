自由開講》選戰過後 助台灣度過通膨危機 是政府必須好好做的事！

張天泰

九合一選戰結束，民進黨選戰大敗！而蔡英文宣布辭去黨主席代表承擔責任，筆者觀察在選戰過程，只見政府中央官員到各縣市輔選，卻沒好好談論如何緩解物價上漲壓力，故筆者認為在選戰激情過後，政府必須和媒體合作關心台灣通膨議題，提出緩解物價上漲壓力之政策解方，因助台灣度過通膨危機為政府政策首要發力點，筆者論述如下。

一、台灣無法置身事外通膨危機的挑戰

通膨危機不只是台灣有，世界各國也必須面對，諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman對全球正面對40年來最大通膨挑戰提出批判性觀察，他認為高利率不可能是新常態，並預測2024年就有機會重回2019年前低利率時代，甚至比新冠疫情之前更低，而Paul Krugman認為應該回顧一下社會結構性的問題，包括觸動經濟成長的兩大結構，也就是人口成長與科技創新，而摩根大（J.P.Morgan）已預測，德國在2022年的通貨膨脹率為7.2%，英國8.8%，加拿大6.1%，美國則為6.8%，世界通膨危機，也因為新的COVID變異株出現、俄羅斯入侵烏克蘭以及中國為COVID進行封城的錯誤政策，導致到通膨上升幅度和持續時間的加大延長，更讓原先的「通膨危機」問題更加惡化難解。

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二、靠油電價格和大宗物資降稅抗通膨 只是暫時性解法

對台灣而言，通膨危機已兵臨城下，蔡英文曾表示：「歐美各國正苦於通貨膨脹和隨之而來的經濟衰退，台灣的通膨，雖然還在可控制範圍，但大家仍然必須因應全球經濟衰退的變局。」，國際貨幣基金（IMF）也公布2022年世界經濟展望秋季報告，其中上調台灣今年經濟成長率至3.3%，通膨率預估為3.1%，雖然台灣通膨壓力目前為美國的三分之一，但台灣長期和美國買東西，採購商品以美元計價，就會產生「輸入性通膨」的連鎖問題，且現今政府靠油電價格和大宗物資降稅來抗通膨，筆者認為只是暫時性解法，政府不能以鴕鳥心態來看待，需積極透過國家的力量找尋政策解法，因在現實世界的台灣人民，正飽受通膨和物價上漲所苦！

現今政府靠油電價格和大宗物資降稅來抗通膨，筆者認為只是暫時性解法，政府不能以鴕鳥心態來看待，需積極透過國家的力量找尋政策解法，因在現實世界的台灣人民，正飽受通膨和物價上漲所苦！（資料照）

三、台灣抗通膨政策需參考國際經驗

世界各國抗通膨的政策，多從「貨幣政策」和「財政政策」兩點著手發力，在貨幣政策上藉著央行升息抗通膨，避免市場熱錢過多，因央行升息是讓借錢變難，也抑制過多熱錢在市場流動，升息後通常造成股市下跌，形成國安基金必要時，需要直接入場護基本盤，但央行升息會讓借錢投資股票的風險也變高，融資炒股的資金就會從一些風險較高的股票抽離出來，但不能過度依賴央行持續升息的貨幣政策，否則會帶來如景氣降溫、消費者信心低落、科技業裁員或延緩徵才等負向的經濟連鎖反應，所以政府需能同時運用財政政策，可參考紐西蘭抗通膨的經驗，除了央行的貨幣政策，也運用財政政策，例如降低燃料稅、道路使用費及大眾運輸費用，延長實施到2023年1月底等，反觀台灣抗通膨政策的現況，除了央行的貨幣政策，財政部長蘇建榮曾提相關減稅政策，包括調降關稅、貨物稅，特別是黃豆、玉米、小麥進口的關稅和營業稅調降為零，降低業者的成本壓力，避免業者把上漲的成本在拿來提高物價，調降貨物稅，油料調降兩塊錢，青年購屋減半碼、房地合一稅2.0，然而，台灣的抗通膨政策是否有發揮效應，仍需參考國際經驗，更需在野黨和全民共同檢驗監督。

根據國際貨幣基金組織（IMF）最新的估計，台灣今年的人均GDP約為35,510美元，總統蔡英文對此曾表示：「人均GDP可能超過日本與南韓，成為東亞第一。」，但蔡總統卻有意避開台灣收入分配日趨M型化，經濟不平等加劇等社會問題，社會貧富差距正在擴大，例如在半導體科技業工作的人，可過去三年中迅速積累了財富，而其他行業的工人則需要更辛勤工作，才能跟上通膨等壓力步伐，

而現在已有台灣民眾開始反映以往兩人吃一餐一九八元，但月前同樣點餐已漲成二二○元了，而媒體常報導cp值高小確幸餐點等新聞，如2.5元一顆水餃、15元排骨酥，除了美食吸引觀眾收看外，其實隱含物價普遍上漲的危機，綜上，筆者認為政府需集中運用國家政策的力量，幫助台灣通過「通膨危機」，運用政策工具化解通膨和物價上漲的危機，多務實關心台灣弱勢人民在通膨危機下的生命處境，也需要媒體在議題設定的幫忙，將議題設定聚焦台灣通膨危機，同時關心正活在貧窮惡性循環的底層人民，透過媒體新聞和政府政策的合作發力，好好做事！這是政府在選戰後必須好好做的正事！

（政治工作者、教育博士）

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