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法操》黃子佼性犯罪風波，涉案事件法律分析一次看

黃子佼涉性侵騷、性侵擾案，台北地檢署以事證不足、雙方和解，不起訴簽結。事後，檢警發現黃子佼加入網路偷拍論壇「創意私房」，且購買上百部未成年少女私密影像。
法操FOLLAW

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2024/04/26 11:46

◎法操司想傳媒

藝人黃子佼去（2023）年6月遭臉書《和我一起・走在法國的365天》粉專部落客指控，自己17歲時遭對方強吻、拍裸照。之後，黃子佼雖與爆料人Z小姐和解，卻遭檢警查出，黃的個人硬碟中，有上百部私密片，其中，7部含有未成年裸露內容。持片事件曝光後，黃子佼再度受各界撻伐，最近，更有K小姐爆料自己17歲時，遭黃子交以拍攝為由性侵。

藝人黃子佼（中）遭查擁有未成年不雅片，引起各界撻伐。（資料照）

黃子佼究竟涉及幾起性犯罪？這些罪名分別是什麼，法操今天就帶大家了解。

2023年Metoo事件

去年旅法網紅Zofia發文指控，自己在17歲時，曾遭黃子佼在車上性騷擾，還遭其誘騙強吻，甚至在飯店被拍攝裸照。事件本身涉及的犯罪可能有《性騷擾防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》，甚至也可能涉《刑法》猥褻罪。

根據《性騷擾防治法》第25 條：「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣十萬元以下罰金；利用第二條第二項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。（第一項）前項之罪，須告訴乃論。（第二項）」，網紅Zofia指出自己在車上性騷擾、遭強吻，就可能觸犯該法第25條。

另外，Zofia也指出自己在飯店被拍攝裸照，當時她年僅17歲，根據《兒童及少年性剝削防制條例》第36條：「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。」，拍攝裸照的行為也觸犯了該法第36條。

2024持未成年性影像事件

黃子佼涉性侵騷、性侵擾案，台北地檢署以事證不足、雙方和解，不起訴簽結。事後，檢警發現黃子佼加入網路偷拍論壇「創意私房」，且購買上百部未成年少女私密影像。

購買未成年少女私密影像的行為，根據《兒童及少年性剝削防制條例》第 39 條：「無正當理由持有兒童或少年之性影像，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰金。」。針對外界好奇為何黃子佼遭判緩刑而不是有期徒刑，台北地檢署也回應，表示單純持有少年性影像，法定刑期為1年以下徒刑，承辦檢察官作出緩起訴處分是考量4點，分別為被告初犯與認罪、本罪刑度、受害少女隱私與權益保障以及被告願支付120萬元緩起訴處分金等，且緩起訴並非輕縱被告。

比起持有，拍攝者應更需要遭到嚴懲，根據《兒童及少年性剝削防制條例》第 36 條：「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。」，若拍攝者遭到逮捕，面臨的可能就是有期徒刑而非緩刑。

黃子佼再爆性侵17歲學妹

吹哨者Zofia再當天晚上，公開其他受害者K小姐的投稿，內容指出黃子佼2006年8月以要開攝影展為由，邀當時僅17歲的她至內湖住所當模特兒，並要求換上泳裝拍照。換上泳衣後，黃子佼竟對她伸出魔爪，將她泳褲撥開性侵約1分多鐘，成為她一輩子揮之不去的創傷。

若K小姐描述屬實，根據《刑法》第221條第一項，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。

藝人涉性犯罪風波備受關注，法操也要在此呼籲公眾人物愛惜羽毛，切勿一失足成千古恨，成為人人喊打的過街老鼠。

本文經授權轉載自法操 黃子佼性犯罪風波，涉案事件法律分析一次看

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