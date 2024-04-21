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自由開講》吃魚，要小心魚刺！－注意ETF 誇大的銷售話術與風險

2024/04/21 11:33

◎蔡其昌

最近佔據各大財經媒體版面就是台股的ETF熱銷。根據臺灣集中保管結算所最新統計，台股ETF至4月首周投資人數為779萬人創下歷史新高 ，ETF儼然成為新的全民運動。這幾年來政府大力推動ETF這類金融商品，因為ETF具備分散投資風險同時交易成本較低等優勢。筆者的立場對於ETF這個金融商品的蓬勃發展是樂觀其成。

根據臺灣集中保管結算所最新統計，台股ETF至4月首周投資人數為779萬人創下歷史新高 ，ETF儼然成為新的全民運動。（資料照）

依照金管會提供資料，截至今年二月底，我國ETF市場共有241檔，ETF掛牌交易總計ETF基金規模新台幣4兆1990億，當中投資與國內有價證券之ETF即台股ETF 共48檔規模1兆5278億，占整體投信基金的21.24 ％，統計到今年一月底這48檔台股ETF持有之股票市值占全市場股票市值的2.38 %，而近兩年台股ETF交易其成份股之成交值及成交股數，占整體股市比例都在1%以下。從統計數據來看，ETF並未到達氾濫，甚至令人擔憂的程度，政府無需過度擔憂和管制。

但是有幾個重要的提醒，必須讓主管機關和投資大眾有所戒備：

首先，投資人必須小心業者或行銷人員有意或無意的誤導，因為高息ETF不一定高息，而且投資人可能損失本金。

1. 高息ETF是一種開放式股票型基金。投資事先特別挑選過的30檔到50檔股票，若股票大跌，ETF也隨之大跌。例如，台灣股市進16年曾大跌逾20%多次（2022年跌22.4%、2011年跌21.2%、2008年跌40%）。高息ETF的風險與投資股票的風險相同。

2. 高息ETF標榜每月或每季配息給投資者，但股息來源有一大部分是來自投資者投入的本金（事業術語稱「收益平準金」）。因為大多數的上市櫃公司採用年配息或季配息的股利政策，高息ETF每月或每季配息的資金來源如果只靠著資本利得（買賣股票的價差）或成分股配發的股利，非常不穩定，利用本金配息成為取巧的妙招，誤導投資者每月或每季都能領息的幻象。

3. 高息ETF利用「高息」誤導投資人。例如標榜「標的指數平均殖利率8.6%」（已近五年簡單平均計算），資料來源是台灣指數公司（台灣交易所全資子公司），這樣的宣示隱含這個數據資料資料其準確性有政府背書，並非業者主觀判定，接著拿8.6%殖利率與銀行年定存利率比較（1.6%-1.8%），8.6%年報酬顯然比一年銀行定存好很多。這邊應該有誤導投資人之嫌？理由有二：

① 過去五年的高殖利在歷史上從未發生，屬於特例期間。例如列入多檔ETF成分股的長榮之現金殖利率45.2%（2022年），不太可能長期持續，若將特殊期間的報酬率說成長期報酬率，將嚴重誤導投資者。

② 業者追蹤的指數是特選台灣價值高息指數（簡稱台灣價值高息指數）。「特選」代表特別選取的高息股票，具有主動投資的意涵，價格風險高。實務上，業者先「特選」某些高息股票，做許多資料回測，找到心目中想要的報酬率（例如，非常迷人的，過去五年殖利率8.6%），再將這些「特選」的公司集合起來，取一個吸引人的名稱（高息目前正流行，每月配息最吸引人），再將台灣指數公司編制一個獨家授權的指數，業者取得指數公司的聲譽背書行銷商品，雙方都得利。投資人必須被告知，高息都是先射箭再畫靶的結果，透過資料採礦（datamining）技巧，業者可以推出各式各樣吸引人的高息ETF，事後諸葛預測「昨天的報酬率」再拿昨天報酬率的優異表現說服投資人。這也是一種資訊的誤導。

4. 要避免高息ETF改變台灣上市櫃公司的股利政策。某些公司為了入選高息ETF成分股名單，利用投機取巧方式配發股息。一般來說，股息應來自營業利益才能長期永續。未來若為了討好ETF經理人，公司透過舉債或現金增資溢價發行的資本公積，來配發高股息，其股息甚至高於其獲利能力每股盈餘。這種異常股利發放，卻可以吸引許多高息ETF買入，使其成為其重要的成分股。

5. ETF的優點是分散投資、低成本、資訊透明、被動式長期投資方式；但當投信業者大舉過度集中發行高息ETF，賺取管理費，大量資金聚集（追逐）在少數的成分股，這些成分股變成股民炒作、股市老手套利的標的，ETF投資大眾反而成為輸家。

最後，政府應該對於配息率有所規範，但規範的內容不宜阻礙ETF商品的多元發展以及競爭的公平性。所以筆者建議，透過規範ETF配息率不得高於追蹤指數的報酬率之90%即可。因為限制配息率的上限，即可避免過度拿投資人本金來配息的現象。同時，理論上 ETF的報酬率會低於追蹤的指數，因為必須支付基金公司管理費（高息ETF大多收取千分之三）、保管費、證券交易稅、手續費、其他費用，總費用大約在千分之六到千分之十），扣除總費用之後的ETF報酬率，大約只有追蹤指數90%。

所以，上述點出的問題，都是政府必須要求業者做充足的資訊揭露，明確的投資風險警示，尤其業者論及高息及報酬率時，不該拿過去回測資料作為行銷手法，因為股市投資沒有永遠的贏家，高報酬伴隨高風險。

（作者為立法委員）

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