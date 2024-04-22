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自由開講》若不安全？大巨蛋就不該用來辦大型演唱會！

2024/04/22 09:44

◎葉宇晉

報載台北市副市長李四川表示，「大巨蛋辦演唱會，捷運有跨年疏運經驗，但在防災避難部分則要再加強專業驗證，確認沒有問題，才會開放申辦演唱會。

把李四川的話翻成白話：「現階段台北大巨蛋不適合舉辦大型演唱會」。該場地位於人口稠密地區，其營運採BOT模式，著重商業機能，區內設置項目除了大巨蛋外，另有百貨商場、商店街、影城、飯店、辦公大樓，建築物非常密集，戶外廣場空間有限，萬一發生緊急事件，譬如火災、地震、恐攻，5萬人同時紓散逃生是一個大難題。

反觀，世運主場館位於高雄市郊，地勢平坦寬廣，前方廣場可容納2萬人以上。演出當日還會封閉世運大道，除了散場空間足夠，也便利接駁車或返鄉專車疏運；距離台鐵、高鐵、捷運三鐵共構只有10分鐘車程，是國內目前唯一適合辦理5萬人以上大型演唱會場館。

以台北大巨蛋的條件，較適合舉辦大型運動比賽。然以往國際運動賽事常受到中共打壓，適值馬英九前總統前往中國大陸交流，諒已拉近與習近平主席關係，俗話說「見面三分情」，或可乘勝追擊，訴求中共當局勿再打壓，以利爭取國際運動賽事在台北大巨蛋舉行。

以台北大巨蛋的條件，較適合舉辦大型運動比賽。（資料照）

李四川也表示，「依建築技術規則建築設計施工編第127條規定，作為演唱會用途的場地，地下層觀眾席不能低於水平面7.2公尺，大巨蛋已經低於10.5公尺，當初若是說要辦演唱會，就無法發給執照，因此大巨蛋的用途，很明確就是體育場館。」也就是說，不只火災逃生不易，連下雨都有淹水風險。總而言之，人命關天，就算有專業防災避難驗證，台北市政府仍不該為了演唱會經濟大餅，硬要開放申辦5萬人以上活動，否則等於將人民置於水火之中。

（作者為公務員）

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