自由開講》侯友宜忙著和中共威權示好 也要找時間還給恩恩爸真相公道

張天泰

近日，侯友宜被中媒列入悼念江澤民名單，外界解讀是中共押寶2024台灣總統人選，而侯友宜以每個人都有惻隱之心回應，然而，其惻隱之心卻未關注到江澤民鎮壓六四，迫害法輪功，默許活摘器官的弱勢受害者，難道侯友宜是要為江澤民迫害人權，在國際上封殺台灣背書？筆者認為此事反而是侯友宜崇拜威權的心態顯現，而目前侯友宜對於恩恩案的處理態度，也做了最不好的示範，因侯友宜日前受訪，對恩恩案做了回應：「若把每個環節、恩恩爸和新北市政府的說法、時間軸攤開來看，反而會追究父母責任，他覺得太殘忍。」，而大塊文化董事長郝明義直指其黑箱作業的心態，企圖拖延冷處理和模糊焦點，也有議員戴瑋姍鍥而不捨，點出侯友宜趁勢製造輿論保護自己，且此案監察院也在積極調查中，筆者認為面對恩恩案，今天侯友宜已連任新北市市長掌握政治權力，雖獲得新北市多數民意支持，不代表恩恩案就可不了了之，或認為民意同意侯友宜冷處理不作為，可霸凌恩恩一家人，筆者認為侯友宜必須公開道歉，要以科學證據為基礎，做好公開公正調查，還給恩恩爸一個真相公道，更需從制度結構面去修正新北市防疫系統，筆者論述如下。

今天侯友宜（右）已連任新北市市長掌握政治權力，雖獲得新北市多數民意支持，不代表恩恩案就可不了了之，或認為民意同意侯友宜冷處理不作為，可霸凌恩恩一家人！恩恩爸（左）（資料照）

一、 新北市防疫系統需要系統性修正

在政策制度上，侯友宜需從制度結構面，去檢視修正新北市防疫系統，因恩恩案出現代表防疫制度需做系統性修正，這些具體的防疫政策修正點，包括一、六歲以下幼兒確診後通報制度的修正，二、幼兒疫苗覆蓋率提高，三、新北市防疫SOP需要立即修正，急症119可直接派車等，在恩恩案中，恩恩爸苦候等兩小時又二十三分鐘，這是防疫救護體系的失效，也是防疫政策的失靈，新北市必須再針對幼兒確診通報制度，做重新的修正，特別是六歲以下的幼兒，解決恩恩爸當時面對消防局沒有辦法即時派車，並找到衛生局協助緊急就醫的問題關鍵點，強化防疫救護體系和重新檢視程序SOP，過程所做的判斷和行動，都需要有一個透明公開化的機制，上述是侯友宜必須從制度面去修正新北市防疫系統的地方，防疫不可淪為形式主義，無法發揮到實質的政策功能！

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二、鐵牆和雞蛋 台灣人民需一起支持弱勢者

侯友宜市長和恩恩爸，兩人的政治勢力天差地遠，猶如鐵牆和雞蛋，筆者認為台灣人民應一起關注恩恩案，因恩恩爸也在受訪時提及，要求調查恩恩案真相的議會提案，出現在新北市議會裡被封殺掉的情況，這正是筆者憂慮恩恩案會不了了之，故為文呼籲侯友宜必須說明清楚恩恩案調查現況，不是壓倒性勝選，掌握權力，就忙著和中共示好以佈局台灣2024總統選舉，就忽視弱勢市民的請求，認為以其口頭禪好好做事或模糊焦點就可敷衍了事，必須公布真相還給恩恩爸公道，把其口中的惻隱之心用對地方。

（政治工作者、教育博士）

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