自由開講》侯友宜會不會是「李登輝 2.0」？

蘇倫

選舉過後侯友宜無疑是國民黨最有希望的總統候選人，現在擺在他面前的困難只有兩個，但是都是微乎其微的困難，很容易解決。

新北市長侯友宜。（資料照）

第一個困難就是中途落跑的問題？！

這個國民黨內初選的競爭者一定會大加攻擊，要避免重蹈韓國瑜的覆轍。不過侯友宜和韓國瑜是不一樣的，第一個不一樣是他已經做了一任，現在是第二任，而且他任內政績頗受好評，因此才能高票連任，所以在民調上面應該還是會得到高度支持，國民黨如果實施全民調的初選，侯友宜還是可以勝出。

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第二個困難就是國民黨內深藍親中的選民會懷疑，侯友宜會不會成為李登輝2.0？當總統前是一個樣，當了總統以後又變了一個樣？！

這個困難侯友宜不難解決，因為他在兩岸問題上很少發表意見，將來只要把握兩個原則，就可以安然過關。

第一當然就是親美，沒有美國的支持，任何人都不可能當選台灣總統，韓國瑜就是一個例子，所以親美是必須表態的，而且毫無疑問也得親自訪問美國一趟；第二就是和中，要和民進黨有所區隔，就必須對中國伸出友好之手，表達願意和平對談的高度願望，不過基於還要堅持中華民國主權的前提下，這個高度願望只是表達而已，並不會付諸實行，說難聽一點就是騙騙深藍親中選民的選票，等到當選總統以後再行調整。

克服這兩個困難後侯友宜能不能順利當選總統，取決於兩個前提：第一個當然就是民進黨能不能自我檢討，改變目前的從政態度，重新獲得選民的支持；第二個就是侯友宜能不能說服親中深藍的選民，放心把選票投給他。如果這兩個前提都成立的話，侯友宜是很有可能當選下任總統的，至於他會不會是李登輝2.0，就讓我們繼續看下去。

（退休）

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