自由開講》四年了，莫忘高雄那晚的韓流…..

邱志偉

2018年11月24日對高雄人是個難以忘記的日子，那是韓國瑜當選高雄市長的時刻，轉眼已經滿四年了。

當年，我們努力不夠，讓高雄政黨輪替。但很快，大家就看到韓國瑜荒腔走板的施政、背棄自己的政治承諾，落跑參選總統，高雄人歷經整整快2年的時間，才以93萬票的極高票數將韓國瑜罷免。花了這麼長時間，導正錯誤，這一路上高雄走的辛苦，每一步都像是民主實驗，但我們尊重民主，同時也用民主賦予的罷免機制，讓高雄撥亂反正。

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在高雄市長陳其邁補選上任以來，二年拚四年的成績各界有目共睹，很明顯看到高雄的茁壯與改變。但很可惜的是，正因為2018年11月的那場選舉，讓韓國瑜當上市長，即便高雄市議會國民黨過半，市政依然在韓國瑜不熟高雄、也不用心經營了解的狀況下，讓高雄彷彿失去了二年。而這一切，其實只要在市長選舉時做出正確的抉擇，城市的發展就能有全然不同的改變。

在高雄市長陳其邁（左）補選上任以來，二年拚四年的成績各界有目共睹，很明顯看到高雄的茁壯與改變。但很可惜的是，正因為2018年11月的那場選舉，讓韓國瑜（右）當上市長，即便高雄市議會國民黨過半，市政依然在韓國瑜不熟高雄、也不用心經營了解的狀況下，讓高雄彷彿失去了二年。（資料照）

因此，我要向全國以及全高雄市民朋友們呼籲，國民黨從來不承認韓流的錯誤，當前也有許多縣市，就是因為韓流而當選。我們大家看到韓流的荒腔走板，就應該在投票日當天，讓提名錯誤人選的政黨，承擔起4年前應面對的責任！我們從民進黨陳其邁市長的經驗，前後與韓國瑜那二年就可以深刻對比，投給民進黨的候選人，支持陳其邁連任，必能讓高雄更好、台灣更進步！

我也要向高雄市民朋友們報告，議會選舉非常重要。

2014年高雄市議會，原本是民進黨首次成為多數黨，在陳菊市長與議會的合作、順暢有建設性的溝通之下，讓高雄各項發展蒸蒸日上。卻在2018年隨韓流之勢，連帶市議會都讓國民黨取得多數過半至今。即便陳其邁已經擔任市長，但議會也需要政黨輪替！我們一定要讓民進黨在議會過半，更多有建設性的法案、經費、建設才能夠順利通過，這都攸關高雄市民朋友的福祉、攸關高雄市政的發展，絕對沒有僥倖。我們需要市民朋友們站出來支持，不只讓市長陳其邁連任，市議會也要邁向過半成功！

最後，我也要向這次，可能尚未決定要投票的市民朋友們說，市長及議員絕不是誰來做都一樣。讓民進黨來做市長及議員，台積電、楠梓產業園區、橋頭科學園區、輕軌、捷運都會大步向前來到高雄深耕。但若相反，韓國瑜經驗殷鑑不遠。我要真心呼籲市民朋友們，珍惜手中的選票，不要讓四年前的噩夢，再次成為今年的遺憾。

我誠懇向鄉親們拜託，莫忘4年前的那場韓流，而這只需要我們票票都投給民進黨，讓陳其邁連任、民進黨在議會過半。我相信高雄會繼續大步向前！高雄進步，台灣就會進步！11月26日，請大家堅定投下手中那一票，城市進步的機會，就在我們手中那張選票。讓我們幸福投票、歡喜迎接充滿希望的下一個4年！

（立法委員）

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