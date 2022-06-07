自由開講》恩恩爸何須身心俱疲？！

王梅娣

近日閱讀自由廣場》請侯市長聽進恩恩爸的聲音乙文，突想起烏克蘭總統澤倫斯基主演的影集「人民公僕」，裡面一段的台詞： 「政府官員是人民的公僕。為什麼僕人住的房子、開的車子，會比主人的還要大？」

台灣號稱已經是民主國家，可是大家似乎都已經忘了公民課本所說的：「政府官員是人民選出來替大家做事情的公僕」。反之，恩恩事件顯示，新北市府是高高在上的「官府」，不是什麼「公僕」。事隔兩個月，如果市府是僕人，當主人對事情有所疑義的時候，僕人應該忙不迭地去調查真相，並向主人提出報告：究竟有什麼地方出了差錯。有就有、（並且立即做出懲處）、沒有就沒有。一定要解釋到主人能夠滿意心安。但顯然恩恩爸並不是主人，而是地位卑微的小人物，必須屈膝拜託，來回奔波好幾次、一再陳情，希望拿到錄音檔，以了解是不是有導致孩子就醫被延誤的真相。

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奇怪的是，新北市府的態度是「我們會盡量協助」。並且侯市長聽說似是不耐煩的說：「他要就給他吧」。把主人交代的事情努力辦好，這是僕人的工作職責，怎麼會是協助？好像是給主人什麼很大的恩惠？人世間只有主人給僕人恩惠，怎麼會有僕人給主人恩惠？

目前各媒體、談話性節目，包括恩恩爸，都聚焦在「拿到」錄音真實檔。卻在那譯文、真實檔、橫向聯繫檔、剪接檔、聲紋檔隱私、個人隱私、個資、當事人，各種名詞下糾纏不清。認為這是螳臂擋車、無濟於事，以恩恩爸一個人的力量，也沒有辦法從錄音檔去調查分析新北市府有什麼誤失，反而恩爸已經被酸民攻擊為有政治目的、或被綠營所操縱來攻擊侯市府的人，人世間的殘酷與人心的冷血無理，真是令旁觀者擲筆一嘆！

從心理學角度而言，恩爸雖然說「沒有要指責任何人、也沒有一定要說新北市政府有錯，只是想了解真相」。但其實大家都知道，他的內心一定是覺得中間「必有差錯」，這在法律上，就是「合理的懷疑」reasonable doubts 。而且一定要有人負責任。本人猜想，若是真的有人因此受罰，或是政府給予補償（不論補償方式是什麼），他才會最後得到心結的解除、得到安慰。如果簡單幾句話、幾則公文，他就會釋懷、諒解的話，那麼他ㄧ開始也不需要這麼忙碌了。

恩恩父親希望向市府索取事發日各單位橫向聯繫資料。（資料照）

但是，若新北市市府這麼容易就承認中間有差錯（即使只是一個小環節），則侯友宜的政治前途，可能會因此受到影響。現在是選舉季節，為保護新北市市長、保護國民黨，所有的人都會盡全力來遮蓋（若是真的有所耽誤的話），因為事關權力的分配喪失，會影響到非常多的人。這也是非常合理的解釋。

以目前的處理方式，本人認為這是螳臂擋車，以恩恩爸一個人的力量，絕對沒有辦法從錄音檔去調查出新北市府有什麼差錯。而媒體的第四權發揮，其能量其實也有限。在此本人建議，應該召集一群有正義感的義務律師出面，先代表恩爸向新北市再度提出正式申請，要求整個事件的調查結果。若是市府還是認為各單位都沒有錯，而恩爸還是不能接受，再由律師代表，正式向法院提出醫療過失的控告，包括刑事與民事，一切真相交由法院調查。

在司法面前，任何事情都沒有辦法再遮蔽，也沒有所謂的聲紋隱私權問題。相信一般大眾並沒有先入為主，認為新北市府一定有錯。只是媒體再討論一個月也討論不出什麼結果，真的非常浪費社會資源。且當事人除了身心俱疲以外，也不可能去掉他的心結，所以，是應該訴諸司法的時候了。

社會大眾如果認為這是有意義的舉動，也應該立即成立募款單位，以基金幫忙恩爸朝這個方向進行。如果我們國家是有正義公平的話。

（作者基隆市民）



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